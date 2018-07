Amenaza con un cuchillo a los empleados de una tienda de Gijón donde compró un móvil que funcionaba mal El sucesos e produjo el pasado 13 de julio en una tienda de compra-venta de productos ELCOMERCIO.ES Jueves, 26 julio 2018, 15:05

Agentes de la Policía Nacional de Gijón han detenido a un hombre de 49 años de edad como presunto autor de un delito de amenazas graves, denunciadas por el responsable de un establecimiento dedicado a la compra-venta de objetos usados. La persona arrestada cuenta varias reseñas y antecedentes policiales.

Todo comenzó el pasado día 13 de julio cuando la persona denunciada adquirió un terminal telefónico en una de las casas de compra-venta existentes en esta ciudad. Ese mismo día el cliente volvió al establecimiento manifestando que su tarjeta SIM le daba error en el teléfono móvil y no conseguía ponerlo en funcionamiento. La explicación dada por los empleados de que el problema era de su tarjeta SIM y no del terminal que compró, no le convenció y cada vez se ponía más agresivo. Esta circunstancia motivó al encargado a pedirle que abandonara el local, saliendo del mismo dando voces y profiriendo amenazas de muerte.

Nuevamente, sin haber tenido noticias de este individuo desde entonces, la mañana del día 23 de los corrientes vuelve a entrar en el establecimiento muy alterado, gritando, insultando y amenazando a los empleados, llegando a dar una patada al mostrador.

Esta actitud hizo que el responsable de la casa de compraventa decidiera poner los hechos en conocimiento de la Policía y mientras estaba comunicando con el 091 esta persona saca de uno de los bolsillos de su pantalón un cuchillo y agarrándolo con fuerza se dirige hacia ellos, entrando dentro del mostrador y gritando que los iba a matar, a la vez que intentaba clavarles el arma.

La rápida reacción de los empleados del establecimiento hizo que pudieran escapar del alcance de esta persona, si bien continuó con el cuchillo a la vista por la tienda, abandonando el lugar corriendo con el arma aún en la mano.

Puestos los hechos en conocimiento de la Policia Nacional, agentes del Grupo II de la Brigada de Policia Judicial consiguen identificar a este individuo, el cual es detenido ese mismo día como presunto autor de un delito de amenazas graves.

Una vez practicadas las diligencias pertinentes y prestar declaración en dependencias policiales, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción.