Una amiga le dejó el coche a la menor que atropelló a una mujer en la calle Río Eo

«Ha sido muy grave, pero podría haber sido incluso peor si ocurre diez minutos después a la salida de los niños del colegio», dijo una vecina

Le pidió prestado el coche a su amiga para practicar de cara a sacarse el carné de conducir y esta se lo dejó «sin problema» y en pleno casco urbano. La conductora de 17 años que la tarde del jueves atropelló a una mujer de 40, hiriéndola de gravedad, iba acompañada por la propietaria del coche, una joven poco mayor que ella.

Ademas, los testigos del accidente aseguraron que en la parte trasera del coche iba otro chico, pero que se ausentó del lugar después de que el turismo en el que viajaban arrollase a la viandante en un paso de peatones y acabase subiéndose en la acera y chocando contra un semáforo.

La conductora explicó a los agentes de la Policía Local que había confundido el pedal del acelerador con el del freno. No sabía conducir y no tenía ni siquiera la edad para poder tener el carné. «Se las veía tan tranquilas, a ella y a la amiga, como si no fuesen conscientes de la gravedad», aseguró un testigo, indignado por lo ocurrido.

La víctima, N. A. S., sufrió lesiones severas. Cruzaba la calle Río Eo por el paso de peatones con el semáforo en verde para los viandantes en dirección al colegio ubicado justo en frente para recoger a su hija de corta edad. «Ha sido grave, pero podría haber sido incluso peor porque era la hora de salida de los colegios y es un paso de cebra por el que cruzan decenas de niños. Si llega a ser diez minutos más tarde a lo mejor estaríamos hablando de una tragedia mucho peor, no hay derecho...», lamentaba una vecina de la calle sin poder acabar de asimilar «cómo la conductora pudo ser tan irresponsable». «Un coche es algo muy peligroso, no es un juguete...», razonaba.

La herida fue asistida inicialmente por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) en el mismo lugar y luego trasladada al Hospital de Cabueñes. Según ha podido saber este periódico, su intención, una vez recuperada, es emprender acciones legales contra la conductora menor de edad y contra la amiga, dueña del coche y que le permitió conducir su vehículo.

Atestado policial

La fiscalía de Menores y el juzgado que realiza las funciones de guardia están a la espera de recibir el atestado completo realizado por los agentes de la Policía Local que se personaron en el lugar después del siniestro y recabaron pruebas y testimonios para reconstruir los hechos. Las dos jóvenes serán llamadas a declarar. La adulta podría ser acusada de un delito de imprudencia muy grave y la menor de edad podría ser condenada a internamiento.