Francisco Javier Cepeda, responsable del área de Proteinogramas; Daniel Alcassan, jefe del servicio de Análisis Clínicos; Alfonso Pobes, jefe de Nefrología; Esther González, jefa de Hematología, y la responsable del área de Diagnóstico Hematológico, Beatriz Ordóñez, en representación del Grupo Multidisciplinar de Atención al Paciente con Amiloidosis de cadenas ligeras (AL) del Área Sanitaria V. José Simal

La amiloidosis, una enfermedad rara que «se puede diagnosticar y tratar cada vez mejor»

En Asturias, los pacientes «no están solos. Hay equipos multidisciplinares, asociaciones y tratamientos eficaces», afirman los especialistas en el día dedicado a esta dolencia

Laura Mayordomo

Laura Mayordomo

Gijón

Sábado, 25 de octubre 2025, 23:00

Comenta

Este domingo, 26 de octubre, se conmemora el Día Internacional de la Amiloidosis, un conjunto de enfermedades poco frecuentes y caracterizadas por el depósito de ... una proteína anómala (la amiloide) en órganos vitales (corazón, riñones, hígado, bazo, sistema nervioso, tracto digestivo). Hay dos tipos principalmente: la amiloidosis de cadenas ligeras (AL) y la amiloidosis por transtirretina (ATTR). La primera es un problema hematológico. La segunda va más asociada al envejecimiento.

