La ORA amplía contrato hasta 2033 e incorporará lectores de matrículas

La junta de gobierno aprobará hoy ampliar hasta el 31 de diciembre de 2032 el contrato con la Empresa Mixta de Tráfico para la regulación del estacionamiento en la vía pública y la retirada y depósito de vehículos. Esta prórroga no agota el máximo de 50 años previsto en el acuerdo firmado en 1996 para la constitución de una sociedad público-privada en la que el Ayuntamiento de Gijón (40%) comparte accionariado con la empresa Eysa (60%). La ampliación va ligada al compromiso de la adjudicataria de invertir en los próximos años 2.720.461 euros en «la renovación de la totalidad de los parquímetros y de los terminales portátiles de los controladores», así como «otras inversiones» que permitan «garantizar la modernización de un servicio claramente obsoleto» y «ofrecer servicios relacionados con una movilidad inteligente». En definitiva, según destaca el Ayuntamiento, se incorporará al control de la ORA «tecnología que permitirá implementar el Plan Integral de Movilidad Sostenible y Segura», con medidas como en tiempo real a través de paneles en la calle del número de plazas disponibles en cada una de las zonas de estacionamiento regulado.

Identificar el vehículo

Entre los nuevos equipos con los que contará la Empresa Mixta de Tráfico habrá cinco vehículos equipados con cámaras lectoras de matrículas que, además de recabar durante su recorrido por las calles datos sobre la ocupación de las plazas, permitirán saber de forma instantánea si un coche ha sacado el tique correspondiente -en los nuevos parquímetros será obligatorio introducir la matrícula- o si ha superado el tiempo de estacionamiento por el que había pagado. El Ayuntamiento remarca que estos coches «no son multamóviles» como el que hace años utilizó la Policía Local para perseguir la doble fila y otras irregularidades relacionadas con el estacionamiento, con el que se iniciaba el proceso de sanción de forma automática a partir de las imágenes obtenidas por sus cámaras. «En la ORA las denuncias se seguirán haciendo con el procedimiento actual», apuntan desde el equipo de gobierno. El compromiso de inversiones también incluye la adquisición de tres nuevas grúas para el servicio de retirada y depósito de vehículos.

La Empresa Mixta de Tráfico no solo mantendrá el control de la zona azul, sino también el del estacionamiento de larga estancia que funciona desde 2013 en el solar de la antigua Escuela de Peritos. Asumirá además la gestión de un aparcamiento de características similares frente al Albergue Covadonga -actualmente gratuito-, así como de los de carácter disuasorio contemplados en el Plan de Movilidad y que se situarán previsiblemente junto al Palacio de Deportes, la Escuela Politécnica de Ingeniería, la avenida del Llano, el apeadero de Feve en Tremañes y las antiguas instalaciones de EMTUSA en El Cerillero. Otra medida del plan que afectará a la prestación del servicio será la diferenciación del estacionamiento regulado entre zonas para uso general, zonas para residentes y zonas de alta rotación en las que no se permitirá aparcar más de media hora.

Por otra parte, la comisión permanente del Foro de la Movilidad ha iniciado una ronda de contactos con los grupos municipales para pedirles «implicación y compromiso» con el documento que resulte del proceso de información pública actualmente en marcha. «El objetivo no es otro que garantizar que, gobierne quien gobierne, el plan no se va a replantear ni paralizar», explicó su presidente, Manuel Cañete. También reclaman como primer paso la constitución de una Oficina de la Movilidad y la dotación de fondos para el Foro de la Movilidad. Piden además presupuesto para celebrar una Fiesta de la Movilidad en el marco de la tradicional Semana Europea y advierten de que si no hay dinero para «hacer algo digno» podrían desvincularse de la organización de esta cita anual.