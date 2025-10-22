«La gente que sale de Alcampo invade nuestro carril de salida»

Andan los últimos días los ánimos caldeados entre los vecinos de Porceyo (Gijón) por los problemas que les está ocasionando a su movilidad diaria ... el impacto de la ampliación de Alcampo rebautizada como 'Ronda Roces'. La presidenta de la asociación vecinal, Marta Suárez, explica que desde la semana pasada quienes residen en la parroquia han visto «cómo de forma totalmente unilateral» se les anulaba la vía de entrada y salida natural del vecindario. Un vial público abierto hace más de medio siglo, sufragado con aportaciones municipales y vecinales, que es anterior a Alcampo, denominado Camino del Fondo de Porceyo, y que ahora les ha sido cercenado.

«El proyecto original de la ampliación contemplaba que el vial de Porceyo estuviese totalmente separado del tráfico del centro comercial y ahora nos sentimos engañados porque han borrado una línea continua entre rotondas que delimitaba ambos sentidos para pintar una discontinua», lamenta. «Lo único que nos protegía un poco de los atascos y de los accidentes y nos daba un poco de prioridad a los vecinos, algo que no deja de ser una vía pública, la han convertido en la entrada y salida de un centro comercial privado», critica la dirigente vecinal, que reclama a Nhood, gestora del centro comercial que «revierta» la anulación de este vial.

Ampliar Antigua línea continua que se ha repintado como discontinua. E. C.

«La gente que sale ahora mismo de Alcampo está cometiendo una infracción e invadiendo nuestro carril de salida que está en una zona de afección por la autovía y lo hace por responsabilidad de una empresa que opera con una licencia municipal», señala Suárez.

La presidenta vecinal de Porceyo asegura que el Ayuntamiento de Gijón, a través de la concejalía correspondiente, ya ha dado orden a los gestores del centro comercial a restituir la pintura en la calzada tal y como estaba la semana pasada. El problema se tratará también hoy en la reunión de la Federación Rural 'Les Caseríes'. En caso de persistir la situación actual con el vial, que también afecta a los usuarios del Camino del Fondo de Porceyo de Sotiello y Tremañes, los vecinos afectados no descartan movilizarse. «No estamos en contra del progreso, pero tampoco a favor de que nos pisoteen», clama. «También han desplazado la parada del autobús y ahora los vehículos tienen que detenerse en plena vía de salida del pueblo», apunta.