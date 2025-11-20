La ampliación de las redes de la EMA en Nuevo Gijón, para dar servicio al hospital de Quirón, costará 10 millones de euros

El proyecto para ampliar las redes de abastecimiento y saneamiento de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) en el barrio de Nuevo Gijón tendrá ... un coste estimado de 10 millones de euros y es una de las grandes inversiones previstas a partir de 2027. El gerente de la EMA, Vidal Gago, con motivo de la celebración del Día Mundial del Retrete en el pabellón del Ayuntamiento de Gijón de la Feria, dio un repaso a las actuaciones presentes y futuras que van a centrar los esfuerzos económicos de la empresa municipal para mejorar sus redes. Y entre las nuevas se detuvo en el proyecto para Nuevo Gijón que pretende dar respuesta al previsto incremento de la demanda por la construcción de nuevos bloques residenciales y del futuro hospital privado del Grupo Quirón.

La redacción de este proyecto acaba de ser adjudicada a la firma TPF por un importe de 170.952 euros y un plazo de ejecución de nueve meses. Todas las conducciones planteadas atraviesan el trazado de la entrada a la ciudad por la autopista 'Y' y, en lo que respecta al saneamiento , se apostará por una red separativa que transporte y recoja el agua de lluvia de manera independiente a las aguas fecales. Por su elevado importe, Gago avanzó que será una obra con contrato sujeto a regulación armoniza.

La EMA también está trabajando en la renovación de redes con cuatro lotes de proyectos en el ámbito urbano: en la zona de los Alsas entre las calles Llanes e Infiesto, en la zona centro, en Nuevo Gijón y en Montevil entre las calles Japón y Les Cigarreres. Y entre las obras en desarrollo afirmó que las mas apremiantes son las del PERTE del Agua que, al recibir fondos europeos, tienen que estar concluidas en junio de 2026.

25 millones en marcha

Por su parte, el concejal de Urbanismo y presidente de la EMA, Jesús Martínez Salvador, destacó que la EMA tiene en marcha inversiones en este momento que se acercan a los 25 millones de euros entre obras en ejecución, licitación y adjudicación. También puso de relieve que 2 de cada 3 euros de los que invierte al año la empresa municipal para mejorar los sistemas de saneamiento y depuración.