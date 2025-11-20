El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Villa: «Sin Quini no sería la persona que soy y el futbolista que fui»

La ampliación de las redes de la EMA en Nuevo Gijón, para dar servicio al hospital de Quirón, costará 10 millones de euros

El proyecto, cuya redacción acaba de adjudicarse por 170.952 euros, también dará repuesta al crecimiento urbanístico previsto en la zona y será una de las grandes inversiones de la empresa municipal a partir de 2027

Marcos Moro

Marcos Moro

Gijón

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

El proyecto para ampliar las redes de abastecimiento y saneamiento de la Empresa Municipal de Aguas (EMA) en el barrio de Nuevo Gijón tendrá ... un coste estimado de 10 millones de euros y es una de las grandes inversiones previstas a partir de 2027. El gerente de la EMA, Vidal Gago, con motivo de la celebración del Día Mundial del Retrete en el pabellón del Ayuntamiento de Gijón de la Feria, dio un repaso a las actuaciones presentes y futuras que van a centrar los esfuerzos económicos de la empresa municipal para mejorar sus redes. Y entre las nuevas se detuvo en el proyecto para Nuevo Gijón que pretende dar respuesta al previsto incremento de la demanda por la construcción de nuevos bloques residenciales y del futuro hospital privado del Grupo Quirón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los integrantes de la Brigada de Salvamento Minero de Asturias dimiten en bloque tras acumular más de 9.000 horas impagadas
  2. 2 La nieve ya afecta a las carreteras asturianas: cinco puertos requieren cadenas y Pajares, cerrado a camiones
  3. 3 La prostituta que dejó morir a un joven en Gijón afronta dos años de cárcel
  4. 4

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  5. 5 Fallece Maruja Álvarez Falcón, fundadora de Casa Jamallo
  6. 6 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  7. 7 Fallece el joven de 36 años que resultó herido mientras cortaba un árbol en Oviedo
  8. 8 Estos son los nombres preferidos para los bebés nacidos en Asturias
  9. 9

    Javier Martínez será el nuevo presidente de la patronal turística de Asturias
  10. 10 La predicción de la vidente Benita Joao: este es el número que va a ganar El Gordo de la Lotería de Navidad 2025

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La ampliación de las redes de la EMA en Nuevo Gijón, para dar servicio al hospital de Quirón, costará 10 millones de euros

La ampliación de las redes de la EMA en Nuevo Gijón, para dar servicio al hospital de Quirón, costará 10 millones de euros