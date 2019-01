Ana González defiende unos presupuestos «que apuestan por la inversión social» Natalia González Peláez y Ana González, en la Casa del Pueblo. / PAÑEDA La candidata socialista destaca las cuentas «realistas» del Gobierno tanto para Asturias como para Gijón, y pone el acento en las pensiones SHEILA V. ARIAS GIJÓN. Miércoles, 30 enero 2019, 03:46

«Unos presupuestos realistas que apuestan por la inversión social». La candidata del Partido Socialista a la Alcaldía de Gijón, Ana González, defendió ayer las inversiones que reservan los Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez para Asturias en general y para la ciudad en particular. Llamó la atención sobre que otras formaciones políticas «solo hablan de cierta parte de las cuentas y se olvidan de manera consciente de otros apartados, que también afectan a todos los vecinos. Hay que hacer un cambio de discurso».

Se trata, dice González, de responder a las necesidades de los ciudadanos con inversiones «que reflejan el compromiso de un Gobierno que actúa y no solo pone números sobre papeles que luego quedan en el olvido. Los gijoneses estamos positivamente afectados por estos presupuestos». En este sentido, la socialista subrayó que desde el año 2013 se han dejado 300 millones presupuestados «que el Ayuntamiento de Gijón no ha invertido». Como dato, apuntó que un porcentaje de entre un 30 y un 40 por ciento de ese dinero destinado anualmente a inversiones en la ciudad no se ejecuta, «y eso es muchísimo dinero». Remarcó, asimismo, que cerca de 22 millones quedaron sin gastar en 2013, en 2017 fueron 54 y se estima que en 2018 sumen 44 millones de euros. «¿De qué sirve si no se hace nada con ello?», se pregunta.

González considera que los presupuestos son una «declaración de voluntades» del Gobierno central y que en este caso «invierten en las personas». Como ejemplo, apuntó a los más de 270.000 asturianos, «y por ende gijoneses» que se beneficiarán de la revalorización de las pensiones y los más de 186.000 a los que se les suprimirá progresivamente el copago farmacéutico. A esto ha sumado el aumento en el número de becas que, con nueve millones de euros, ayudarán en la región a 14.450 estudiantes y los más de 3.000 padres que disfrutarán del aumento del permiso de paternidad.

En el apartado de obras, Ana González se mostró satisfecha con «asignaciones concretas para que sean ejecutadas». Hizo alusión a una importante aportación de Fomento a la variante de Pajares, 600.000 euros para la limpieza de los cauces de los ríos, el desdoblamiento AS-19, entre Lloreda y Veriña y los trabajos ligados al plan de vías. También se refirió al vial de Jove, donde enfatizó que hay 100.000 euros destinados, «que es el dinero que se puede gastar en esta fase de redacción de proyecto».

La candidata del PSOE a la Alcaldía estuvo acompañada de la diputada Natalia González Peláez, que destacó que el compromiso del Estado es «poner a las personas en el eje de todas las políticas». Se consigue una inversión social que alcanza el 60%, «seis de cada diez euros se invierten cuestiones sociales. Se pretende no dejar a nadie atrás», remarcó.

Conservación de carreteras

Citó, como ejemplos, la subida de las pensiones un 1,6% de media, que el salario mínimo interprofesional alcance los 900 euros o la apuesta por el ciclo educativo de 0 a 3 años. «No llegan a todo el objetivo que nos planteábamos debido a que se tienen que enfrentar a una regla de gasto que está situada en el 1,3 y que hace que no podamos invertir más, si no tendría una aportación social mucho más elevada», dijo.

Especialmente resaltó que es la primera vez que la partida para la conservación de las carreteras asturianas tiene más presupuesto que las nuevas obras. «En definitiva, se trata de inversiones reales, de redistribuir el crecimiento económico», remachó.