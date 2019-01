«No será un buen año para la derecha», augura Ana González Ana González brinda por el nuevo año con militantes y simpatizantes del PSOE. / JOAQUÍN PAÑEDA La candidata socialista ve «estupendo» que José Ramón Tuero vaya a ser concejal y confía en poder tener resuelta en febrero toda su lista I. VILLAR GIJÓN. Viernes, 4 enero 2019, 04:08

«La derecha está superintranquila, porque tiene un verdadero problema: no sabe a quién presentar. Y no me extraña». La candidata del PSOE a la Alcaldía, Ana González, celebró ayer junto a varios militantes y simpatizantes socialistas un brindis de bienvenida a 2019 durante el que vaticinó que este «no va a ser un buen año para la derecha en Gijón». Lo dijo, añadió, sin basarse en más encuesta que «la que supone estar pulsando la calle, que dice que vamos a ganar las elecciones».

González señaló que «en febrero tendremos resuelta la lista electoral» e indicó que su composición «tiene que ser una suma de varios factores: continuidad, renovación, el conocimiento de los distintos temas o competencias que se atienden desde un gobierno municipal, y sobre todo personas que se comprometan a trabajar con intensidad por Gijón. La política local necesita una importante disponibilidad de tiempo y es lo que pido a la gente que me vaya a acompañar en la lista».

Sobre el nombramiento como concejal de José Ramón Tuero, que pugnó con ella por ser candidato a la Alcaldía, señaló que le parece «estupendo» e indicó que «está en su derecho. Cuando el PSOE presenta una lista lo hace consciente de las personas que están ahí. Y si Tuero fue necesario cuando se elaboró, sigue siéndolo». Añadió que en ningún caso lo ve como una «presión» de cara a la elaboración de la lista de mayo.

Entre los asuntos más importantes para 2019 destacó el de la contaminación, «que no se puede obviar ni decir que es un tema menor». También los problemas de mantenimiento y la búsqueda de una movilidad «donde el coche no nos domine».