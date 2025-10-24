Ampliar Ana Rosa Ordiz, en el local asociativo de 'La Cruz' de Cearez. J. M. PARDO

Ana Rosa Ordiz, nueva presidenta de la asociación vecinal 'La Cruz' de Ceares, en Gijón Los socios eligieron este viernes en una asamblea vecinal a la nueva presidenta tras la dimisión de la anterior líder, Pilar Ruiloba, que se produjo el pasado mes de septiembre. El predecesor de esta, Jacobo Freire, forma parte de la junta directiva y es vocal del colectivo vecinal