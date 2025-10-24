El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ana Rosa Ordiz, en el local asociativo de 'La Cruz' de Cearez. J. M. PARDO

Ana Rosa Ordiz, nueva presidenta de la asociación vecinal 'La Cruz' de Ceares, en Gijón

Los socios eligieron este viernes en una asamblea vecinal a la nueva presidenta tras la dimisión de la anterior líder, Pilar Ruiloba, que se produjo el pasado mes de septiembre. El predecesor de esta, Jacobo Freire, forma parte de la junta directiva y es vocal del colectivo vecinal

Jana Suárez

Jana Suárez

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 22:38

Comenta

La asociación de vecinos 'La Cruz' de Ceares tiene nueva presidenta, Ana Rosa Ordiz, quien lideraba la única candidatura presentada. Tras la dimisión de Pilar Ruiloba, Ordiz fue elegida, ayer, en una asamblea vecinal. Componen el resto de la junta directiva: José Monet, Iván Valdés, Magali Franco, Soledad Muñoz, María de los Remedios García, Jacobo Freire, María Fernández y Mª Dolores Yañez.

