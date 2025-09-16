El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Los miembros de la sociedad gastronómica Andecha, con la alcaldesa de Gijón este martes. Damián Arienza

La Andecha estrena nueva cocina en Gijón

La sociedad gastronómica celebró una almuerzo de inauguración al que asistió la alcaldesa, Carmen Moriyón

Martes, 16 de septiembre 2025, 18:32

La Andecha, la sociedad gastronómica más antigua de Gijón, estrenó este martes nueva cocina en su local social de la calle de Numa Gilhou, con un almuerzo al que asistió, como madrina del acto, la alcaldesa Carmen Moriyón.

D. Arienza

El presidente de la sociedad, Belarmino Feito, agradeció la presencia de la primera edil, que disfrutó del menú especial elaborado para la ocasión por el cocinero gijonés Javier Farpón. En barra, a modo de aperitivo, una degustación de chorizo de caza a la brasa y torreznos. Y en mesa, bugre a la brasa y quisquilla, de primero; chuleta madura, de segundo, y soberte de limón al cava, de postre.

