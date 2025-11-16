Andrés Ruiz: «Ovidio Zapico destroza el mercado de la vivienda por la negativa absurda a subir el módulo»

«Estamos viendo cómo las políticas intervencionistas de Ovidio Zapico destrozan mercados como el de la vivienda de protección oficial por culpa de esa negativa ... absurda a subir el precio del módulo». Así de contundente se mostró este domingo el presidente del Partido Popular de Gijón y diputado en la Junta General Andrés Ruiz sobre los planes anunciados la semana pasada por el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, para construir 300 viviendas públicas en la ciudad, para lo que ha solicitado al Ayuntamiento la cesión de terrenos de su titularidad, aunque también advirtió de que sin esta colaboración la Consejería estudiaría los mecanismos necesarios para materializar el proyecto.

El anuncio del titular de Vivienda del Gobierno regional se produjo el pasado miércoles, una semana después de que el gobierno local anunciara que la convocatoria para la primera fase del Plan Llave no había recibido ninguna oferta y acusara al Principado de «boicotear» un proyecto tan importante para la ciudad y «poner palos en las ruedas y jugar con los intereses de Gijón», precisamente a cuenta del precio del módulo de vivienda de protección, cuya subida demandan los constructores.

«Es evidente que es un órdago, que es una presión y que es la única manera que tiene el señor Zapico de funcionar», afirmó Ruiz, a preguntas de EL COMERCIO, al término de una concentración en la plaza Mayor, convocada por la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica (APROVIJ) contra la prórroga del decreto ley que suspende los desahucios por impagos de alquiler. El líder del PP local acusó al consejero de Vivienda del Principado de ir «contra un gobierno que no les gusta» y de considerar «que los gijoneses han votado mal».

«Si quiere hacer vivienda pública y trabajar por la vivienda en Gijón, lo primero que tiene que hacer es aumentar el precio del módulo y, en segundo lugar, dejarse de presionar e intentar tensionar más a la sociedad en un asunto, el de la vivienda, que es la principal preocupación de los españoles cuando hace apenas unos años no estaba ni entre las quince primeras», argumentó el diputado popular.

Andrés Ruiz, que acudió a la concentración acompañado de los concejales de Vivienda y Deportes, Guzmán Pendás y Jorge Pañeda, respectivamente, así como por la portavoz popular de Vivienda en la Junta, Susana Fernández, y el exdelegado del Gobierno en Asturias, Mariano Marín, también criticó la actual Ley de vivienda. «Lo que hace es tensionar el mercado del acceso a la propiedad y al del alquiler, haciendo que muchísimos jóvenes, especialmente, pero también no tan jóvenes, no puedan ni siquiera ahora mismo llegar a pagar un alquiler por los precios que existen», afirmó.

A la misma protesta también acudió la portavoz municipal de Vox, Sara Álvarez Rouco, que también descalificó las políticas de vivienda del Principado. «Lo que está claro es que las izquierdas arrasan con todo, ya sea la propiedad privada y la iniciativa privada y ahora mismo están haciendo un flaco favor tanto a Asturias como a Gijón con ese tono amenazante», señaló la edil, sobre el planteamiento de Ovidio Zapico.