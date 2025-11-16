El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Representación del Partido Popular de Gijón, este domingo, en la plaza Mayor, en la concentración convocada por la Asociación de Propietarios de Vivienda contra la Inseguridad Jurídica. Arnaldo García

Andrés Ruiz: «Ovidio Zapico destroza el mercado de la vivienda por la negativa absurda a subir el módulo»

El PP de Gijón carga contra el consejero de Vivienda, tras su petición de suelo público en la ciudad para construir 300 pisos públicos

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:51

Comenta

«Estamos viendo cómo las políticas intervencionistas de Ovidio Zapico destrozan mercados como el de la vivienda de protección oficial por culpa de esa negativa ... absurda a subir el precio del módulo». Así de contundente se mostró este domingo el presidente del Partido Popular de Gijón y diputado en la Junta General Andrés Ruiz sobre los planes anunciados la semana pasada por el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, para construir 300 viviendas públicas en la ciudad, para lo que ha solicitado al Ayuntamiento la cesión de terrenos de su titularidad, aunque también advirtió de que sin esta colaboración la Consejería estudiaría los mecanismos necesarios para materializar el proyecto.

