Ángela Pumariega ocupará finalmente el segundo puesto en la candidatura del PP

«Ángela siempre estará asesorándome, porque creo que es una persona muy válida. Es una gran capitana y que esté o no en la lista se conocerá en breve». El candidato del PP a la Alcaldía de Gijón, Alberto López-Asenjo, reiteraba este fin de semana en una entrevista en EL COMERCIO su apuesta por la deportista Ángela Pumariega para formar parte de su equipo, a pesar de que la campeona olímpica había manifestado su intención de dar un paso atrás en sus aspiraciones políticas por los enfrentamientos internos del partido, tras el duro comunicado en el que el presidente local, Mariano Marín, acusaba a López-Asenjo de elaborar su lista sin contar con la dirección local. «Nunca trabajé en un equipo en el que los rivales están dentro. No encaja con mi forma de trabajar. No quiero formar parte del proyecto», llegó a afirmar la regastista. Pero el empeño del candidato la ha llevado a cambiar de postura y Pumariega optará finalmente a entrar en el Ayuntamiento como número dos en la lista de los populares. Además de un currículum deportivo en el que brilla sobre el resto de éxitos la medalla de oro obtenida en los Juegos de Londres, está licenciada en Economía por la Universidad de Oviedo y cuenta con un máster en Coaching y Liderazgo Deportivo y otro en Gestión y Dirección de Entidades Deportivas.

Ayer la propuesta definitiva de candidatura fue remitida a Génova, que ya le ha dado su visto bueno. Y como avanzó el cabeza de lista de los populares, sus puestos de salida «muestran la pujanza y el fuerte impulso que están teniendo las mujeres en este diseño de partido, y no por cuota, sino por capacidad». Así, inmediatamente después de López-Asenjo y Ángela Pumariega aparece otra mujer, la exdiputada Ángeles Fernández-Ahúja. Si en las elecciones del 28 de mayo los populares logran una representación municipal al menos similar a la actual, con tres concejales, Fernández-Ahúja, abogada y especialista en Políticas de la Unión Europea y en Mediación Familiar, regresaría a un cargo que ya ocupó entre 1995 y 1999. Entre 2011 y 2016 formó parte del grupo popular en el Congreso de los Diputados. Y en 2013 fue la elegida para liderar la gestora impuesta en Gijón por la dirección regional de Mercedes Fernández tras el cese como presidenta local de Pilar Fernández Pardo. Estuvo al frente hasta el congreso (luego anulado) que eligió a David González Medina.

El empresario Germán Heredia, propietario de la cadena de peluquerías Gerclem, ocupará el cuarto lugar en la candidatura. En 2017 accedió a la presidencia de la Unión de Comerciantes, de la que fue cesado hace diez días «por incompatibilidad tras su nombramiento para un cargo político». Militó en Foro desde su fundación, en 2011, hasta su llegada al PP hace un mes.

Alberto López-Asenjo Candidato a la AlcaldíaÁngela Pumariega Regatista. Número 2Germán Heredia Empresario. Número 4Ángeles Fernández-Ahúja Abogada y exdiputada. Número 3 Esther Morandeira Abogada. Número 5

En el quinto lugar irá la abogada Esther Morandeira, actual responsable del Área Jurídica del PP en la Junta General del Principado.