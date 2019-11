'Maricuela', 101 años de corazón rojo Ángeles Flórez ('Maricuela'), sopla las velas por los 101 años que cumplirá mañana. / JUAN CARLOS TUERO La histórica militante socialista Ángeles Flórez celebrará mañana su aniversario | Esta centenaria apoya la figura de Pedro Sánchez porque, afirma, «con él estamos recuperando el PSOE de cuando estaba Pablo Iglesias» MARLA NIETO GIJÓN. Sábado, 16 noviembre 2019, 01:13

Con casi 101 años, Ángeles Flórez, miliciana socialista a quien los asturianos conocen más como 'Maricuela', se calza sus tacones y se pinta los labios para contar historias que sucedieron allá por 1934. Su vida ha sido una lucha por no olvidar el pasado, por contar a sus hijos, nietos y a su biznieto la historia de España y de Francia -pues en el país galo pasó 57 años-, para que tomen ejemplo y no vuelvan a revivir lo que en aquel entonces sucedió.

Hoy en día, para 'Maricuela', el socialismo «degeneró totalmente», pero tiene esperanzas con Pedro Sánchez: «Con él estamos recuperando el PSOE de cuando estaba Pablo Iglesias. Ser socialista es respetar a todo el mundo, preocuparte de las personas que sufren. Lo principal es el respeto y hacer todo el bien que puedas». Considera que el líder del PSOE «es muy valiente, lo han atacado por medios de comunicación e incluso otros compañeros que traicionaron al partido, prefierieron abstenerse y, con ello, hicieron presidente a Rajoy. El colmo... Yo porque tengo un corazón sano, si no ya hubiera muerto. Me pareció muy triste lo que le hicieron», aseguró con lágrimas en los ojos. Cree que es prioritario «hacer una España normal, que atienda a los pobres, que se preocupe de los que sufren. Yo quisiera que en España hubiera una buena derecha que se una al PSOE cuando sea necesario para luchar contra la ultraderecha, del mismo modo que lo hacen en Francia».

En este sentido, desde su punto de vista, «la sociedad está empeorando cuando se vota a un partido como Vox. La mayoría son fascistas. De aquélla tenían una mayoría, eran fuertes, pero desaparecieron cuando murió Franco. Se escondieron y luego formaron el Partido Popular, pero entonces no se atrevían. Con Zapatero se hicieron fuertes gracias a la Ley de Memoria Histórica, pero hasta entonces no se sabía nada de ellos, salieron como los topos. El PP mientras no condene los crímenes de Franco es fascista», manifestó.

Y para Podemos, la centenaria Flórez también regaló su opinión: «Pablo Iglesias no me parece buen partido. Cuando empezó vi que un joven formaba un partido y se llamaba Pablo Iglesias. Me hice ilusiones pensando que quizá se pareciese al Iglesias socialista. Dije, ¡mira qué bien! Si los padres le pusieron ese nombre es porque eran militantes del partido, de aquélla. Cuando vi que quería terminar con el PSOE... me di cuenta de que, en realidad, no tiene ni idea de qué es la democracia».

'Maricuela' ve muy positivo el avance tecnológico que ha sucedido a lo largo de su vida. Adora las nuevas tecnologías y utiliza las redes sociales con mucha soltura. Pero se entristece al ver cómo la violencia de género ha cogido fuerza: «Yo jamás tuve miedo al ir sola por un camino. Si mi marido alguna vez me hubiese pegado, me habría ido a la primera», apuntó. Mañana celebra hoy su aniversario con su familia y amigos, a las 14.30 horas, en el hotel Villa de Gijón.