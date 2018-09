«Cantar nos ayuda más que una terapia» Diecisiete de las veintiuna integrantes de la Coral Rosario de Acuña posan en el salón de ensayos, en el Ateneo de La Calzada, con su directora. / ARNALDO GARCÍA La Coral Rosario de Acuña, primera de la ciudad compuesta solo por mujeres, cumple veinte años | Nacida de la asociación vecinal de La Calzada, celebrará su aniversario con un concierto en la Escuela de Comercio el 10 de noviembre CHELO TUYA GIJÓN. Miércoles, 5 septiembre 2018, 02:42

«Oye, esta canción que lleva alma, corazón y vida... Esas tres cositas nada más te doy... Como no tengo fortuna, esas tres cositas te ofrezco... Alma, corazón y vida, nada más... Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti». No tienen una canción fetiche, pero este bolero las define a la perfección. Pese a que no es el que cantan casi en exclusiva. Es 'Íntima', de Octavio Marín, una canción a tres voces que ningún coro ataca. Salvo la Coral Rosario de Acuña. El primer coro de mujeres creado en Gijón, uno de los pocos de Asturias, que este año está de celebración.

«Cumplimos veinte años. Y lo hacemos con la intención de seguir muchos más». Lo dice su fundadora, Yolanda Cueto. La que fuera también fundadora y presidenta de la vocalía de la mujer de la Asociación de Vecinos Alfonso Camín sigue dando la nota. «Tengo una voz ínfima, pero aquí he aprendido a cantar, a respirar, a entrar a tiempo», cuenta obviando que, realmente, es una contralto. «Es la voz más difícil, de la que depende la canción», precisa la mezzo y presidenta del coro, Gloria Cabranes.

De aquellas veinte pioneras de hace dos décadas quedan ella, Tere, Nieves y Encarnita. El resto de las veintiún integrantes de la agrupación se han ido incorporando «muy rápidamente, la verdad. La mayoría llevan aquí más de diez años».

Como la propia presidenta, que llegó hace doce añosy lleva ocho en el cargo. Entre bromas y veras reconoce que repite en el puesto «porque ninguna quiere. Esto supone mucha responsabilidad. Hay mucho que gestionar, que organizar. Y los coros llevan mucho papeleo»... Dice en un rosario de deberes que rompe Yolanda Cueto, fundadora y secretaria: «No le hagas caso. Lleva tantos años de presidenta porque es muy responsable y organiza todo muy bien».

Escuchar y respirar

Porque una coral no es «algo sencillo». La cuota de 15 euros mensuales que paga cada integrante «no llega para cubrir gastos». Necesitan «directora, asesora, hay muchos gastos burocráticos» que han hecho a mucha apearse de la doble cita semanal. «Quince euros al mes, aunque haya quien no lo quiera creer, es mucho dinero para muchas familias», lamenta Yolanda Cueto.

Como también lamenta ella, y todas, la falta de relevo generacional. «La más joven ya cumplió 60 años o está a punto de hacerlo», apunta Gloria Cabranes. Y no porque el coro no guste, «tenemos muchísimo apoyo», ni haya hijas o nietas que no canten bien. «Mi hija Yoli, por ejemplo, estaría encantada, pero nuestro horario no es compatible».Los ensayos son todos los miércoles y viernes, de seis a ocho de la tarde. «Y eso es difícil de compaginar con la casa, con la familia», aunque no eluden todas que «también hay que tener mucha disciplina».

La que impone la directora, Isabel Ramos. «Que no te engañe su sonrisa, que es muy dura», bromea Cueto. La aludida, profesora de música y cantante, asegura que «son un grupo muy trabajador». La base del éxito es «escuchar y respirar», algo que puede parecer fácil, «pero no lo es. Hay que respirar de diafragma, a su tiempo... En broma les digo '¡no mover las tetas!'. Cuando las ves todas arriba es que están respirando mal».

Unas bromas que sirven, también, para acabar con el miedo escénico antes del concierto. «Como a mí el público me ve de espaldas, yo les hago alguna mueca, algún gesto que solo ven ellas, para relajar. En cuanto se ríen ya sé que todo irá bien». Antes de ese momento, antes de enfrentarse al público, hay tres meses de duro ensayo por canción.

De memoria

«Es lo que nos lleva. Nosotras no cantamos con partitura, lo hacemos todo de memoria». Y de memoria lo harán el 10 de noviembre, en el gran concierto de celebración de su vigésimo aniversario que celebrarán en la Escuela de Comercio. El culmen de dos décadas en las que cantar «nos ayuda más que una terapia». A ellas y a los suyos.

Porque, «como no tengo fortuna, esas tres cositas te ofrezco: alma, corazón y vida, nada más... Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti».