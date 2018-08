Cultura explicará la anulación del aniversario del Pueblo de Asturias La oposición fuerza una comparecencia de la edil, mientras IU dice que atribuirla a un nido de avispa «es de tontos» I. V. GIJÓN. Jueves, 9 agosto 2018, 00:46

La presidenta de la comisión municipal de Bienestar Social, Cooperación, Cultura y Educación, Eva Illán, ha convocado para el lunes, a petición del grupo socialista, una sesión extraordinaria que tendrá como único punto del orden del día la comparecencia de la concejala de Educación y Cultura, Montserrat López, para explicar los motivos de la cancelación de los actos de conmemoración en el Museo del Pueblo de Asturias que estaban previstos el pasado sábado con motivo del quincuagésimo aniversario de este equipamiento. Varios grupos, además del PSOE, pidieron en los últimos días al equipo de gobierno claridad en torno a esa suspensión, al no considerar válidos los argumentos esgrimidos hasta el momento.

«Sé que no les gusta la Semana Negra, pero si leyeran más novela policiaca, sabrían que las coartadas hay que prepararlas bien», ironizó ayer la concejala Ana Castaño, de IU, quien añadió que «lo de la avispa no cuela. Porque es mentira y porque además son tontos al decir eso». La edil señaló que «si encuentras un nido y tienes un acto al mediodía, llevas a los bomberos a las ocho de la mañana. Pero es que, además, el trabajador que lo hubiera visto no iba a avisar directamente a la concejala. Se lo diría al director del museo, que no supo de la cancelación del acto hasta las nueve de la noche del día anterior».

Castaño lamentó que «hasta ahora nadie ha explicado el motivo con una cierta coherencia» y lo relacionó con el hecho de que Carmen Moriyón, quien ese día asistió al Descenso del Sella, no podía acudir. «La improvisación es evidente. Porque es cierto que sería impresentable la ausencia de la alcaldesa, pero la solución era tan sencilla como hacer el acto institucional por la tarde. Todo es muy frívolo y nuevamente parece que este gobierno no sabe lo que tiene entre manos ni es consciente de la importancia que tiene un acto como este. A estas alturas, seguimos en manos de aficionados», criticó.