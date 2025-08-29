El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Nemesio Lavilla, 'El Neme', en la Casona de Jovellanos, leyendo EL COMERCIO. Janel Cuesta

Nemesio Lavilla, 'El Neme', actor

«Cada año que vuelvo me falta algún amigo»

El actor, que está a punto de cumplir los 91 años, es una de las visitas clásicas durante el verano gijonés

Janel Cuesta

Gijón

Viernes, 29 de agosto 2025, 22:34

Es notorio que Cimadevilla es una fiesta día y noche, y junto con la playa de San Lorenzo y su paseo por el Muro (sin ... olvidar la calle Corrida) son los recuerdos que añoran todo el año los gijoneses «de siempre» que por diversos motivos residen fuera de su ciudad de nacimiento. Uno de ellos es Nemesio Lavilla, 'El Neme' para los pocos viejos amigos que ya le quedan en este Gijón del alma.

