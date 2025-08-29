Es notorio que Cimadevilla es una fiesta día y noche, y junto con la playa de San Lorenzo y su paseo por el Muro (sin ... olvidar la calle Corrida) son los recuerdos que añoran todo el año los gijoneses «de siempre» que por diversos motivos residen fuera de su ciudad de nacimiento. Uno de ellos es Nemesio Lavilla, 'El Neme' para los pocos viejos amigos que ya le quedan en este Gijón del alma.

Siempre esperamos por él en estas fechas, sabemos que nunca falta a su cita veraniega. Nos vemos en la Casona de Jovellanos, donde María Luisa Acera, su madre, llevó el negocio de restaurante y hospedaje. Sus paredes dan fe de que hasta el fallecimiento de su esposa, la francesa Michelle Philittot, hace tres años, Nemesio Lavilla acudía con ella cada mes de agosto y alargaban su veraneo quince días más para celebrar el cumpleaños de él, que vino a este mundo, precisamente, el día de a Virgen de Covadonga. Este año volverá a celebrar su 91 aniversario en su ciudad natal y rodeado de fieles amigos.

–¿Cómo lleva el verano?

–Muy bien, tenemos un verano de película. No me choca que haya tanta gente. Los españoles se van dando cuenta de lo maravilloso que es poder disfrutar de este clima en pleno verano. Ya sé que muchos gijoneses se quejan, pero yo creo que hay sitio para todos. A mí, al menos, me da gusto ver cómo está Gijón por estas fechas. Es una fiesta permanente.

–Y usted, ¿aprovecha bien el verano?

–Ya lo creo. Voy todos los días a la playa, y si hace sol, que es casi siempre, pues me doy un buen baño. Allí me encuentro con Fernando Pelayo 'El Socorrista'. Bueno, ahora ya está jubilado, pero para mí sigue siendo el rey de la playa de San Lorenzo. Aunque también echo de menos a los clásicos que ya se fueron, como Ramón 'El Chinín', Marino 'El Boya', Luis Fonseca, Daniel Pérez, Luis Bericua y muchos otros que ya no están entre nosotros.

–Veo que es un nostálgico. Se acuerda de sus muchos amigos que ya no están aquí.

–No me hables, cada año que vengo me falta alguno. Hace poco se nos fue el gran amigo y excelente pelotari que era Indalecio Argüelles 'Puchi'. No vi tampoco a Aquiles Tuero, supongo que está bien. El que nunca falta en su visita es José Ramón Fernández Sirgo, compañero de estudios en la Escuela de Comercio y luego secretario del Ateneo Jovellanos. Vino a verme y disfrutamos viendo fotos de la época y charlando de nuestros recuerdos. También estuvo aquí Leli Rubiera; tenía que seguir en el Sporting a ver si la cosa cambiaba.

–¿Sigue la trayectoria del Sporting?

–¡Qué remedio! Eso no se puede evitar, aunque ahora soy más de los equipos madrileños. Me dan más alegrías y mejor fútbol. Lo del Sporting me hace pasarlo mal. Fíjate que el pasado año estuvo a punto de descender. Si baja, me da un infarto, prefiero no pensarlo.

–Bueno 'Neme', no todo van a ser malos recuerdos. Dígame cómo es ahora su vida en Madrid.

–Llevo una vida muy tranquila, vivo en la calle Juanele, muy céntrica, con Eric Staub, el hijo de mi exmujer, que es para mí una gran suerte. Leo mucho, paseo y veo mucho cine. Aunque tuve más éxitos en el escenario, el cine siempre me dio muchas alegrías y trabajo, que es muy importante. Pero créeme, aunque estoy en Madrid, no se me van de la cabeza los amigos de siempre como Chano Castañón, Rafael Biempica, Eladio Sánchez, Tini Areces y Manolín Argüelles, y por supuesto mi gran amigo del fútbol con Arturo Vigón 'El Presi', o Ángel Rionda, que hace mucho que no le veo, pero sé que está bien y desde aquí le mando un abrazo.

–Es cierto, a Rionda le veo con frecuencia, es de nuestra edad y está muy bien. Le daré recuerdos suyos. Aprovecho la ocasión: ¿Hay algo de Gijón que le gustaría mejorar?

–Ya lo creo. Mira, hacen falta más duchas en las escaleras de la playa. Creo que también se puede mejorar la limpieza de las calles. Con esto de los perros... y los grafitis, ya sabes. ¡Ah!, y dile a la alcaldesa que a ver si le da una calle a mi abuelo Nemesio Lavilla. Fue un gran pintor y maestro de otros pintores gijoneses que tienen su calle y del maestro nadie se acuerda.