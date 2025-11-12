«Son 30 años con camiones en La Calzada. ¿Qué nos están pidiendo? ¿Paciencia?» Los vecinos se quejan de que la Policía redujo el efecto de la protesta en Cuatro Caminos al desviar los «vehículos pesados» por las calles aledañas

Eva Hernández Gijón Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:22

«¡Puente escucha, La Calzada está en lucha!» o «¡Mercancías peligrosas, fuera del barrio!». Fueron algunas de las consignas que se pudieron escuchar en la nueva concentración de los vecinos de la zona oeste en Cuatro Caminos, en Gijón, para protestar por el paso diario de tráfico pesado, muchos de estos vehículos con mercancías peligrosas.

La concentración siguió la misma mecánica que la primera organizada el pasado miércoles. Esta vez, según indicaron fuentes policiales, se reunieron entorno a 300 personas en Cuatro Caminos. Todas ellas volvieron a cortar el tráfico durante unos veinte minutos para manifestarse. En esta ocasión, ya pudieron verse pañuelos naranjas en las farolas, pero, al contrario que en la primera concentración, los vehículos fueron redirigidos por la Policía Local, algo que enfadó a los vecinos.

«Estamos viendo que el corte no sirve para nada. La Autoridad Portuaria sigue haciendo lo que le sale de los bemoles», criticó el presidente de la Federación de Vecinos de Gijón (FAV), Manuel Cañete. El presidente de la asociación vecinal Alfonso Camín, de La Calzada, mostró su enfado junto a Cañete. «Lo que no puede ser es que se desvíe el tráfico pesado por calles que no están preparadas para aguantar los camiones. Que no sean capaces de estar veinte minutos parados es significativo del problema que tenemos», afeó. «Son calles aledañas, muchas de ellas estrechas y muchas sin un firme para aguantar el peso de las toneladas de camiones», reprochó. Desde el Ayuntamiento, indicaron que la Policía Local «estaba haciendo su trabajo».

Durante esta segunda concentración se leyó un nuevo manifiesto a cargo del escritor y activista vecinal Juan Manuel Moreno Cubino. «Señora Moriyón, señor Calvo, dejen la improvisación y abran signos de esperanza a la ciudadanía», pidió ante los allí presentes. «No estamos dispuestos a tolerar por más tiempo los riesgos que esto conlleva para la salud a los que nos exponemos a diario a consecuencia de los diferentes tipos de contaminación y de seguridad vial y peatonal a los que nos someten», incidió. Por su parte, Arias exigió «un plan viable a medio plazo para que los camiones dejen de pasar. Pero acompañado de una temporalización, un presupuesto y un proyecto firme». Y añadió, «llevamos treinta años con los camiones en La Calzada, ¿qué nos están pidiendo, paciencia?

Junto con los vecinos acudió una amplia representación política: Jesús Martínez Salvador y Pelayo Barcia, de Foro; Abel Junquera, Pedro de Rueda, Manuel Cifuentes, del PP; Jacobo López, Tino Vaquero, Ramón Tuero, Ana Salas, Iván Raja y Jorge Antuña, del PSOE; Alejandra Tejón, de Podemos, y Faustino Sabio, José Luis Fernández y Cosme García, de IU.

Plataforma, el día 20

La asociación vecinal Alfonso Camín ya adelantó que «las concentraciones seguirán» hasta que haya un plan firme. Por parte de la FAV, se ha convocado el jueves, día 20, una plataforma abierta a todos los partidos políticos y sindicatos para movilizar a la sociedad.

