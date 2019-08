Los años 50 regresan a Gijón con The Uppertones The Uppertones, durante su actuación en la Plaza Mayor. :: CAROLINA SANTOS El trío italiano se subió al escenario para presentar el XI Rockin' Gijón Weekender IRENE B. CARRIL Viernes, 9 agosto 2019, 01:04

The Uppertones llevan por bandera los ritmos de los años 50 de Jamaica. Se lo dejaron claro a la noche gijonesa, en un concierto que resultó especial no solo para los que se encontraban ante el escenario. Para los músicos no era uno más, y así los anunciaron en sus redes sociales, en las que afirmaban que no podían esperar para este concierto. La razón es que estaban de celebración, pues con el de anoche alcanzaban el número 300 de todos los espectáculos que han ofrecido. Una trayectoria consolidada que les ha llevado por todo el mundo, aunque sobre todo, por los rincones de su Italia natal. Mr. T-Bone, Count Ferdi y Phil Cuomo, de elegante negro, bajo llamativos juegos de luces y envueltos en abundante humo, ofrecieron un concierto en el que el R'n'B americano se mezclaba con el calypso y el mento. Estos son los sonidos que dominan su obra, y que realizan mediante sus trompetas, piano, percusiones y, sobre todo, sus voces. En esta gira han ofrecido diversos conciertos por Francia, Bélgica, Alemania e Italia, además de España. Aún así no se conforman. Todavía son muchos los shows que les quedan por delante: en lo que queda de año realizarán seis actuaciones en Italia y una en Alemania.

Estos tres italianos llevan ofreciendo su música juntos desde 2015, año en el que grabaron su primer disco, 'Closer to the bone', en el que abordaban temas como 'When you're smiling' y 'The great pretender'. Dos años después, decidieron sacar a la luz su segundo trabajo, en el que centraron su actuación de anoche en la plaza Mayor de Gijón, 'Up Up Up!', álbum que se compone de quince temas fieles a su espíritu mestizo, con temas como 'Poor man night' y 'What a shame'. «¿Queréis más musica italiana?», preguntó en un momento el cantante, poco antes de tocar 'Angelina', uno de sus clásicos.

Su cantante, Mr. T-Bone, está considerado uno de los referentes de la música ska y reggae italiana, un título que ha consolidado con sus discos en solitario, como son 'Sees America' y 'Mentre fuori piove', con el que consiguió recorrer Europa gracias a canciones como 'Since I met you'. Además, tocó en diferentes grupos como Africa Unite y Giuliano Palme & the Bluebeaters, antes de unirse a sus compañeros actuales para embarcar se en el proyecto con The Uppertones.

Con este concierto se presentaba además el XI Rockin' Gijón Weekender, un festival que comparte espíritu cincuentero con The Uppertones, que sigue mantiendo viva la llama del rock and roll y que este año se celebrará en el Camping de Deva, en Gijón, los días 11 y 12 de octubre, con actuaciones de grupos como Ray Gelato y Kim Lenz. Antes del concierto de anoche, tuvo lugar la presentación sobre el escenario de este encuentro ya clásico en Asturias.