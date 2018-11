«Ante una posible anafilaxia, la adrenalina puede salvarles la vida», dicen los pediatras Cinco de cada cien niños desarrollan alergia a uno o varios alimentos. Su gravedad y complejidad va en aumento E. GARCÍA GIJÓN. Lunes, 5 noviembre 2018, 01:46

Aproximadamente cinco de cada cien niños tiene alguna alergia a uno o varios alimentos. Las alergias alimentarias están en aumento, tanto en los países desarrollados como en los que están en vías de desarrollo. También se han incrementado la gravedad y complejidad de estas respuestas inmunitarias, probablemente por la exposición a nuevas sustancias y en edades más tempranas. Los niños son los principales afectados.

«Las alergias originan un gran gasto a las familias y al sistema sanitario, y pueden limitar enormemente la autonomía y calidad de vida de los niños», expone el pediatra Venancio Martínez. Para tratarlas adecuadamente, «el diagnóstico apropiado es esencial» y puede venir de un pediatra de Atención Primaria o confirmarse en las unidades hospitalarias. Pueden complicarse por otras enfermedades alérgicas, tales como asma y eccema atópico.

Explica el especialista que «las formas más comunes son las denominadas mediadas por inmunoglobulina E». Éstas «aparecen rápidamente tras consumir el alimento y pueden manifestarse como urticaria, picor de piel, boca o garganta, hinchazón de párpados y labios, dolor abdominal o, en su forma más temible, la anafilaxia».

Se trata de «una reacción potencialmente mortal que afecta a todo el organismo». En pocos minutos, puede producir asfixia y choque cardiovascular.

El pediatra insiste en que «tanto la familia como los colegios deben disponer de autoinyectores de adrenalina para su administración en los primeros momentos de la reacción». El pediatra o enfermera, resalta, «debe instruir periódicamente a padres y profesores». En cada centro «debería haber una persona que conozca su uso y pueda aplicar la adrenalina con confianza».

¿Cómo actuar si no se tiene claro si la reacción del pequeño es tan extrema? «Si se duda sobre si se trata o no de una anafilaxia, siempre debe pincharse». Si la inyección no fuera necesaria «no tiene efectos secundarios importantes; si lo era es probable que le salven la vida al niño», aclara Venancio Martínez.

El orden que establece este pediatra en caso de una reacción alérgica es: reconocer la situación, llamar al 112 y poner la adrenalina. «Insisto, sin dudar y con confianza». Por último, el advierte de que «es fundamental aprender a interpretar correctamente el etiquetado de los alimentos».