La antigua fábrica de Flex, en Gijón, prácticamente derribada

Avanza a buen ritmo el derribo de la antigua fábrica de colchones de Flex en el barrio de La Calzada, en Gijón. Más ... de la mitad de la fachada de la nave ya se encuentra demolida y convertida en escombros.

Los trabajos, llevados a cabo por la empresa Hercal, dieron comienzo a principios del verano tras años de abandono y de quejas vecinales por sus problemas de seguridad y salubridad. Durante estos meses, el proceso ha sido muy delicado, ya que hubo que separar la nave de las edificaciones colindantes. Dichas actuaciones se llevaron a cabo con un robot y de forma manual.

La obra para demoler el edificio y dejar allí un solar tienen como nuevo plazo de ejecución hasta el 4 de diciembre. El pasado 3 de octubre quedó aprobada por la junta de gobierno una modificación en el proyecto que prorrogó los trabajos, cuyo final estaba previsto para el pasado 4 de octubre.

En un primer momento, el contrato de la obra salió a licitación por 1.077.000 euros, si bien finalmente fue adjudicado por 687.397 euros (impuestos incluidos), con un plazo de ejecución de cuatro meses. Esta modificación que se ha llevado a cabo ampliando dos meses más los trabajos se debe a una serie de actuaciones y materiales que, en un principio, no se habían contemplado y que se fueron detectando según fueron avanzando los trabajos de derribo.

Algunos de ellos han sido la presencia de gasóleo en un depósito subterráneo, que se creía que iba a estar vacío y obligó a gestionar la retirada, y una impermeabilidad asfáltica en la cubierta, que hubo que suprimir manualmente. Ambas cuestiones harán necesaria una revisión de precios, aún sin cuantificar, que tendrá que ser aprobada en junta de gobierno.