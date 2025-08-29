Un antiguo quiosco reconvertido en bar y que ahora aspira a ser biblioteca en Gijón IU propone nuevos usos para la emblemática instalación de la plaza San Migue

L. Fonseca Gijón Viernes, 29 de agosto 2025, 22:35 Comenta Compartir

Convertir el antiguo quiosco de prensa de la plaza San Miguel, en Gijón, en una biblioteca de acceso libre. Es lo que propone Izquierda Unida y es lo que su portavoz en el Ayuntamiento de Gijón, Javier Suárez Llana, llevará al pleno del próximo 10 de septiembre. La propuesta de IU surge tras «haber fracasado por segunda vez el proceso de licitación del equipamiento para su explotación con fines hosteleros, turísticos o comerciales».

La propuesta de Izquierda Unida para dinamizar el pequeño quiosco pasa por convertirlo en una biblioteca libre, un espacio donde los vecinos puedan intercambiar o tomar prestados libros de forma gratuita.

Suárez Llana señala «que se trata de una iniciativa cultural muy extendida en países del centro de Europa como Alemania, Austria o Suiza, y también en España existen proyectos interesantes en Irún o sin ir tan lejos, en Candás. Es más, no necesitamos salir de Gijón para encontrar experiencias similares, a pequeña escala, que demuestran el interés que existe en la ciudad», explica el concejal en referencia a iniciativas de algunas asociaciones vecinales como las de La Arena, Cimavilla o el Polígono.

Para el portavoz de IU, la propuesta «huye de un modelo de ocio y cultura basado únicamente en el consumo y apuesta por otro que permite a las vecinas y los vecinos reapropiarse del espacio público y acceder a la cultura de una forma gratuita, promoviendo además el intercambio como forma de relación y favoreciendo la vida comunitaria».

Suárez Llana defiende que la iniciativa «abre también un debate sobre qué uso damos en la ciudad al espacio urbano y al patrimonio público en un momento en el que Gijón sufre un proceso de mercantilización cada vez más agresivo. Tenemos tan incorporada la lógica mercantilista que si un equipamiento público como el quiosco de la Plazuela, protegido por el Catálogo Urbanístico, no alberga actividad económica lo cerramos y dejamos que se deteriore antes que pensar en darle un uso distinto», explica el edil.

La iniciativa plenaria de IU otorga un papel protagonista a la Fundación Municipal de Cultura a la hora de poner en marcha y dinamizar la biblioteca libre de la Plazuela aprovechando la experiencia de la Red Municipal de Bibliotecas. «Creemos que es una propuesta que encaja perfectamente en los programas de animación a la lectura que se desarrollan por parte de la Fundación», concluyen.

Temas

Gijón