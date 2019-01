Aparatoso incendio en una agencia inmobiliaria en los Campinos de Begoña 01:11 El operativo de bomberos desplazado a los Campinos de Begoña termina con la intervención, cuya duración fue de una hora y media. / J. SIMAL El contacto entre una estufa eléctrica y un ordenador fue el origen de las llamas, cuya intensa humareda obligó a cortar la calle PABLO SUÁREZ GIJÓN. Miércoles, 9 enero 2019, 02:20

La alarma saltaba pasadas las 12.30 horas. Una intensa humareda invadía la calle proxíma a la plaza de los Campinos de Begoña, y provocaba la alarma de los numerosos viandantes que se encontraban en ese momento por la zona. El humo, proveniente de una agencia inmobiliaria ubicada en uno de los bajos, tardó apenas unos minutos en alcanzar el entresuelo del edificio, cuyos inquilinos contactaron inmediatamente con el servicio de emergencias.

Dos dotaciones de bomberos, las habituales ante este tipo de avisos, se trasladaron hacia el lugar de los hechos donde el humo ya había alcanzado la calle de Cabrales, colindante con la ubicación del incedio. En apenas una hora y media el fuego estaba extinguido, después de que los efectivos de extinción de incendios consiguiesen acceder al local e identificar el origen de las llamas: un calefactor eléctrico que había entrado en contacto con uno de los ordenadores de la inmobiliario.

El efecto, pese a no tener que lamentar heridos, fue devastador en el interior del establecimiento, que resultó completamente calcinado, con la estufa originadora del fuego prácticamente hecha cenizas. En el momento del incedio no había ninguna persona en el interior de local. El jefe y uno de los empleados, que acudieron al lugar una vez se les noticó lo ocurrido, habían terminado de trabajar apenas 15 minutos antes de que comenzase a arder el establecimiento. «Ha sido casualidad que no hubiese nadie dentro», afirmaba una de las vecinas del bloque de viviendas, la cual se felicitaba por haber cerrado las ventanas antes de salir de su casa. «Con este humo se te chamusca toda la sala», explicó.

Una vez el equipo de bomberos se aseguró que no había ningún riesgo, el local quedó cerrado y la calle, que había permanecido cortada durante el desarrollo de la extinción, recobró el tránsito habitual. «Ahora nos toca limpiar las escaleras, que han quedado totalmente ennegrecidas por el humo», aludía otra de las vecinas del edificio.