El aparcamiento de la avenida de Portugal, en Gijón, será gratuito El concejal de Tráfico, Pelayo Barcia, pospone una posible incorporación a la zona ORA a «cuando la estación intermodal esté en marcha y en ella haya una estación de autobuses»

Miércoles, 29 de octubre 2025

El Ayuntamiento de Gijón mantendrá su compromiso de que el nuevo aparcamiento de la avenida de Portugal será gratuito cuando entre en servicio. «Se lo prometimos a los vecinos y lo vamos a cumplir, no hay ningún cambio en nuestra postura», aseveró el concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público, Pelayo Barcia, al término de una reunión con representantes de la Asociación de Vecinos Evaristo San Miguel del Polígono. «Hablar de otros modelos de gestión no tiene sentido«, remarcó, aunque lanzó la posibilidad de que este estacionamiento sea de pago en un futuro.

«Quizás en un futuro, cuando la estación intermodal esté en marcha y en ella haya una estación de autobuses, se podrán valorar otras opciones incorporándolo a la ORA para fomentar la rotación», explicó Barcia, antes de remarcar que «ahora mismo no tiene sentido crear una isla de pago en una zona residencial donde todo el aparcamiento del entorno es gratuito».

Las obras de ejecución de este aparcamiento corren a cargo del Gobierno del Principado, que tiene previsto a finales de este año ponerlo a disposición del Ayuntamiento de Gijón. Este será posteriormente el encargado de dar forma al instrumento de gestión para que sus 486 plazas –antes había 275 en superficie– den servicio a los vecinos del entorno y al mismo tiempo sirva para que personas foráneas o de otras zonas de la ciudad dejen en él sus vehículos para conectarse con los servicios de transporte público.

El nuevo parking, en el que el Principado ha invertido más de 4,5 millones de euros de fondos europeos, permitirá absorber los flujos de tráfico que generan en esta zona de la ciudad servicios como los juzgados, la jefatura de la Policía Local o la futura estación intermodal, todo ellos centros de actividad con un intenso movimiento de público.

Gálibo contra las autocaravanas

Por otra parte, respecto al uso del aparcamiento, el Ayuntamiento de Gijón también anunción la colocación de gálibos de altura para impedir el acceso de grandes furgonetas y autocaravanas. De igual modo, con el objetivo de evitar el abandono de vehículos, EMULSA llevará a cabo varias limpiezas a lo largo del año de carácter integral, durante las cuales el estacionamiento estará prohibido mediante señalización. De esta forma se detectarán los vehículos abandonados y se procederá a su retirada.