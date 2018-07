Aparicio: «Yo me he bañado y no he olido más que algas en descomposición»

Las manchas localizadas en el agua de San Lorenzo durante el fin de semana, unidas a las quejas de malos olores por parte de algunos bañistas, han vuelto a agitar la polémica de la calidad de las aguas en Gijón. En este sentido, el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, quiso mandar en la mañana de ayer un mensaje de tranquilidad a vecinos y visitantes. «Hablar de vertidos cuando no los ha habido en las últimas fechas no es de recibo. Yo me he bañado estos días y no he olido más que algas en descomposición, de las que además hemos retirado cuatro toneladas. Sí se ha detectado una cantidad elevada de plancton, más de la habitual, a causa del calor», señaló.

Las manchas de este fin de semana, asimismo, se repitieron en todo el litoral y no exclusivamente en Gijón. «Toda la costa asturiana ha tenido presencia de espumas, incluso donde no había núcleo urbano ni ríos. En El Silencio, en Salinas, en la costa oeste... En la mayoría de ocasiones, además, estas espumas no tienen que ver con vertidos», añadió. El edil, además, recordó que las atenciones médicas en los arenales de la ciudad apenas tienen variación respecto a las de veranos previos. «No sé qué más puedo decir para evitar rumorología», lamentó.

Mejorar la comunicación

Lo que sí reconoció el concejal fue la necesidad de «reforzar las medidas de comunicación» para que las mediciones de la calidad del agua lleguen de forma accesible a todos los ciudadanos. «Como lo hemos ido comunicando y parece que no cala, tendré que seguir haciéndolo», zanjó.