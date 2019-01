Aparicio: «Los voluntarios no harán funciones de seguridad, solo de apoyo en eventos»

El concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, matizó ayer sus propias palabras sobre la intención de que los voluntarios de Protección Civil palien las vacantes de los 64 agentes de la Policía Local que se acogerán a la jubilación anticipada. «Lógicamente los voluntarios de Protección Civil no pueden tener una actividad en materia de seguridad ciudadana o de lucha antiterrorista, pero queremos que su presencia sea mayor en las actividades deportivas, por ejemplo», puntualizó, después de que el martes comentase públicamente que la intención del área de Seguridad Ciudadana era 'promocionar' a los voluntarios con el objetivo de que realizasen labores que en la actualidad ejecutan los agentes. Sus declaraciones motivaron la crítica de los sindicatos municipales, que coinciden al apuntar que «no es la solución a la carencia de agentes que se prevé».

«Querer suplir las bajas por jubilación de la Policía Local con voluntarios de Protección Civil es un auténtico disparate». Así de contundente se mostró el Sindicato Independiente de Policía Local de Asturias (SIPLA), que señala que «las funciones que puede realizar Protección Civil son simplemente de apoyo, no pueden ni siquiera regular el tráfico y tampoco son agente de la autoridad». Ildefonso Rodríguez del Río, secretario general del SIPLA, remarca que «la solución tampoco pasa por contratar auxiliares, que puede ser válido para localidades como Candás, Llanes o Luanco durante el verano, pero no para una ciudad como es Gijón».

Tasa de reposición

Según explica, «desde el sindicato hemos enviado numerosos escritos tanto al Ayuntamiento como al Ministerio para que el Gobierno local sacase a concurso las 64 plazas por las jubilaciones, un extremo al que se tenían que haber acogido el pasado verano en virtud al Real Decreto; no lo hicieron escudándose en que no lo permitía la tasa de reposición...».

La sección sindical de Usipa del Ayuntamiento aseguró ayer a través de un comunicado que se encuentran «estupefactos» y señalan que se trata de «una situación que se sabe desde hace tiempo y se ha dejado pasar sin hacer nada, ahora vienen con las prisas y se parchea la situación para salir del paso». «Respecto a la ocurrencia de promocionar a personal de Protección Civil con el fin de paliar las carencias, es algo que cuando menos nos deja estupefactos, pues en primer lugar Protección Civil tiene sus cometidos (que no son de carácter policial), está integrado por personal voluntario, sin vinculación laboral con el Ayuntamiento y sin la condición indispensable de agente de la autoridad, no están sujetos a disponibilidad horaria y no tienen la formación ni las responsabilidades de un agente de la Policía».

Además, añaden, «las 29 plazas que se convocan no son las vacantes que se van a producir, son las vacantes de 2017 y 2018, por lo que la falta de efectivos va a ser notable, máxime si tenemos en cuenta que el proceso está en pañales, pues falta abrir el plazo de presentación de las instancias, realizar las pruebas de oposición, realizar la academia... por lo que estos futuros agentes no estarán operativos hasta dentro de un año en el mejor de los casos».

Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) califica de «absurda y surrealista» la propuesta inicial de Esteban Aparicio y recuerda que «los voluntarios de Protección Civil ya tienen asignadas y reguladas por Ley sus funciones y cometidos, no pudiendo extralimitarse en las mismas».