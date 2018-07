IU apela al derecho del niño con síndrome de Down de ir al Martínez Torner Los padres de Lucas, ayer, con la diputada Concha Masa y la secretaria de política municipal de IU, Gabriela Álvarez. / ALEX PIÑA IVÁN OTERO GIJÓN. Jueves, 26 julio 2018, 03:34

Los padres de Lucas, el niño de tres años con síndrome de Down, se reunieron ayer con Izquierda Unida en la Junta General para «obtener más apoyos y meter presión al consejero de Educación», quien rechaza escolarizar al niño en el colegio que le corresponde y al que acude su hermana mayor. «Hemos creído conveniente reunirnos con ellos ya que con nosotros no se pone en contacto de ninguna manera», explicaba Carmen Suárez, madre del niño. El motivo por el cual la Consejería de Educación no quiere escolarizar a Lucas en el colegio Martínez Torner es la ausencia de un auxiliar educativo necesario para su atención. Por tanto, la solución que proponen es trasladarlo al Príncipe de Asturias, en el cual la madre y el grupo denuncian que se está produciendo una segregación de niños con necesidades especiales educativas, pues «los envían a todos allí, donde no se fomenta ni la integración ni la inclusión».

La diputada de Izquierda Unida Concha Masa consideró que «los hermanos deben estar juntos y la consejería debe responsabilizarse de poner un auxiliar educativo en el centro que le corresponde», pues «es lo que se debe hacer por ley», justifica Carmen Suárez. Con el objetivo de resolver el problema, la diputada ha pedido una reunión con el consejero Genaro Alonso. Además, IU se pondrá en contacto con su representante en el consejo escolar de Gijón para que presione a la consejería.

La familia de Lucas, a la espera de que el consejero vuelva de vacaciones, tendrá una reunión hoy con el PP asturiano. Además, cuenta con entrevistarse en los próximos días con la concejala de IU Ana Castaño, y el secretario general de CC OO de Asturias, José Ramón Zapico.