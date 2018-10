«Aportaba una tarjeta de crédito de la que resultaba imposible realizar ningún cobro» Representantes de los hoteles a los que, presuntamente, estafó un joven de 18 años, coincidieron en el modus operandi del acusado, que no se personó en el juzgado pese a la condena de dos años de prisión que puede caer sobre él PABLO SUÁREZ Lunes, 8 octubre 2018, 18:05

No fue en uno ni en dos, sino en hasta ocho hoteles. El joven de 18 años que, presuntamente se marchó sin pagar tras haberse alojado en estos establecimientos, decidió ayer no acudir al juicio en el que tenía derecho a declarar y defender su inocencia. Quienes sí se personaron en el juzgado de lo penal número tres fueron cinco de los ocho hosteleros estafados. En declaraciones por separado, estos empresarios coincidieron en que el joven había utilizado un modus operandi idéntico en todas las ocasiones, gracias a lo cual había podido irse de los hoteles pese a adeudar una cantidad total de 2.363 euros.

Según la versión de los hosteleros, el joven realizaba las reservas a través de un conocido portal de búsqueda de ofertas para posteriormente aportar una tarjeta de crédito de la que resultaba completamente imposible cobrar cualquier importe. «Consideramos que la tarjeta era suficiente garantía, pero cuando le fuimos a cobrar vimos que no se podía realizar el cobro. Le intentamos contactar repetidamente, pero sin éxito alguno», afirmó una de las representantes del hotel Playa, de donde el joven huyó adeudando una cantidad de 175,80 euros. Casi el doble es lo que presuntamente se fue sin pagar del hotel Asturias (330 euros). En aquella ocasión, el acusado alegó haber perdido la cartera y presentó una denuncia como prueba para poder marcharse del hotel, donde no volvieron a saber de él.

El presunto estafador, cuyos delitos fueron cometidos todos ellos en hoteles de la ciudad, se enfrenta a una posible condena de dos años de prisión a la que se suma el pago de una indemnización a cada uno de los hoteles perjudicados (151,25 euros el más económico y 550,31 el de mayor deuda) así como el pago de las costas procesales originadas. Por su parte, la defensa reclama su libre absolución. «En ningún momento aparentó solvencia. Fueron los hoteles los que no le pidieron una mayor garantía», mantuvo su abogada, quien, no obstante, también quiso hacer valer un atenuante en caso de que la magistrada considerase a su cliente culpable. «Salvo en uno de los hoteles, el acusado no supera la cuantía adeudada de 400 euros», aludió antes de que la causa quedase vista para sentencia.