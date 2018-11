La decisión de Cultura retrasa el dictamen de la CUOTA para validar el plan urbanístico Vista general de la ciudad desde un globo a la altura de la plaza de Europa y la Casa Rosada. / JORGE PETEIRO El Principado agotará los cuatro meses para su evaluación y emitirá el informe a principios de diciembre. La aprobación definitiva se llevará al Pleno municipal en enero MARCOS MORO GIJÓN. Martes, 20 noviembre 2018, 02:24

La decisión de la Consejería de Cultura del Principado, y en concreto de su Servicio de Patrimonio, está retrasando el esperado dictamen de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) para validar el Plan General de Ordenación (PGO) de Gijón. Fuentes consultadas aseguran que no se trata de «nada insalvable», pero que sí está condicionando y demorando la fecha en que el pleno de este órgano debe reunirse para emitir el informe sobre el documento urbanístico remitido a finales de junio desde el Ayuntamiento de Gijón.

El informe de Patrimonio es uno de los informes sectoriales que los diferentes servicios del Gobierno regional tendrían que haber remitido al Ayuntamiento de Gijón antes del trámite de aprobación provisional que tuvo lugar en junio. No obstante, hay precedentes de que a veces este informe preceptivo de Cultura se demora, circunstancia que se podría haber producido en este caso. Patrimonio también tiene que dar su visto bueno a la actualización del catálogo urbanístico del municipio, que se está tramitando en paralelo al PGO.

Según ha podido saber EL COMERCIO, la previsión en este momento es que el pleno de la CUOTA se reúna la semana del 1 al 5 de diciembre para evaluar el PGO gijonés. Todos los miembros que integran esta comisión regional, donde están representados entre otros la Universidad de Oviedo y los empresarios de la construcción, votarán sobre el informe técnico que está elaborando el arquitecto José Manuel Cañal Villanueva, exdirector general de Urbanismo del Principado. Cañal se ha centrado en analizar como ponente la cuestiones de legalidad y afecciones supramunicipales del documento.

Antes de eso, para finales de noviembre, también está programado que el plan general se someta al órgano ambiental, la Comisión para Asuntos Medioambientales (Cama).

Ante este panorama, el gobierno local asume que es prácticamente imposible alcanzar la meta que se había marcado a principio de año, que era la de llevar al pleno de diciembre la aprobación definitiva del documento. Por ese motivo ya se está trabajando en un escenario más realista que pasa por convocar un pleno extraordinario en enero o, como muy tarde, en febrero de 2019 Algunos grupos de la oposición son conocedores de este nuevo calendario para los últimos trámites que restan .

El equipo de gobierno de Foro confiaba en no tener que agotar el plazo de cuatro meses, máximo legal establecido, para que el plan urbanístico salvara este último escollo, el de la autorización regional. No obstante, también es verdad que lo de los cuatro meses tiene su trampa, porque ese plazo se interrumpe cada vez que el Principado realiza el requerimiento de algún papel que echa en falta. Son cuatro meses a partir de que la Administración regional tenga toda la documentación que necesita para emitir su informe técnico. Además agosto no computa porque se considera mes inhábil para la Administración.

Lo que sí supone un importante contraste es la comparación de los tiempos de evaluación de esta revisión de planeamiento con la del inmediatamente anterior, el PGO de 2011 anulado por los tribunales, que se informó en tiempo récord para que estuviera aprobado justo antes de las elecciones autonómicas y municipales de 2011.

Consistorio y Principado habían allanado el terreno para no agotar el plazo máximo de cuatro meses con numerosas reuniones técnicas y políticas para que todas las dudas y discrepancias que pudieran surgir quedasen resueltas antes de enviar a Oviedo el voluminoso documento. En este punto también hay que recordar que las relaciones institucionales entre ambas administraciones son en este momento buenas y tanto la alcaldesa y el portavoz del gobierno local, Fernando Couto, han contado con el consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, como aliado para desbloquear en el presente mandato otros asuntos cruciales para la ciudad como el plan de vías y la depuradora del este.

Otra cautela asumida, para evitar choques en la CUOTA, fue asumir tal cual en el PGO todas las actuaciones urbanísticas concertadas: el plan especial de la Zona de Actividades Logísticas e Industriales, el plan especial del área con destino a viviendas protegidas de Jove (EcoJove), el plan especial del área empresarial de Lloreda y el plan especial del área residencial de Nuevo Roces.

Plan Especial de Costas

Idéntica decisión se adoptó en lo relativo al Plan Territorial Especial del Suelo No Urbanizable de Costas (Pesc). A pesar de haber sido aprobado sin tener en cuenta las alegaciones defendidas desde Gijón, se considera que es el documento de referencia en el PGO y debe recogerse tal cual. La idea es que cuando el Principado apruebe cambios en estas actuaciones vaya poniéndose al día a la vez el Plan General.

A pesar de este contratiempo con Cultura, desde el equipo de gobierno no se tiene ninguna duda de que el informe de la CUOTA será favorable. Idéntica impresión tienen grupos de la izquierda como Xixón Sí Puede e IU que han sido los grandes apoyos de Foro en la búsqueda del consenso más amplio para el PGO.

El pasado domingo, la alcaldesa Carmen Moriyón en una entrevista expresaba en estas páginas su convicción de que el PGO llegaría al final de la meta sin sobresaltos: «Este equipo de gobierno confía en que el trámite del informe será favorable, aunque se esté agotando el plazo, y que tendremos un PGO aprobado muy pronto, después de una larga tramitación y con el consenso político de prácticamente toda la Corporación». El gobierno local está convencido de que la entrada en vigor del plan urbanístico, que ha incidido en la participación ciudadana más que ningún oro, traerá nuevas inversiones y reactivará la construcción.