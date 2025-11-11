Aprobada la convocatoria de las ayudas en materia de vulnerabilidad para la obra de la Sindical de Contrueces, en Gijón

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón aprobó este martes, fuera del orden del día, la convocatoria de subvenciones en materia de vulnerabilidad ... en el entorno residencial de rehabilitación programada (ERRP) de la Obra Sindical de Contrueces, ligada al programa de barrios degradados, y que cuenta con financiación europea, Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las bases y documentos para solicitar las ayudas están alojadas en la sede electrónica de la web municipal.

Las obras, que en esta primera fase se centrará en 60 viviendas de seis portales, distribuidos en cuatro bloques, arrancaron el pasado mes de julio. Este conjunto de viviendas fueron declaradas en 2015 como barrio degradado y tras un década de espera la intervención supondrá, además de la mejora de la eficiencia energética, una mejora de la accesibilidad, incorporando ascensores a los núcleos de comunicación vertical, así como la reordenación de flujos y recorridos peatonales, sin supresión de plazas de aparcamiento en el marco de una adecuación de espacios públicos. Todo ello con un presupuesto de 4,1 millones de euros, sustentado en más de la mitad por fondos europeos que obligan a darle la máxima celeridad a los trabajos para tenerlos concluidos como muy tarde el 24 de junio de 2026.

«Hay una subvención europea que financia una parte de la obra, hay otra parte que es financiación también europea que va destinada a las personas que tienen vulnerabilidad en base a una declaración que hay que hacer dentro de ese entorno vecinal y el resto de la cuantía de la obra la asume el Ayuntamiento», señaló Jesús Martínez Salvador, portavoz de la junta de gobierno.