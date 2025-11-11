El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Obras de la Sindical de Contrueces, que al contar con fondos europeos deben estar terminadas antes del 24 de junio de 2026. J. M. Pardo

Aprobada la convocatoria de las ayudas en materia de vulnerabilidad para la obra de la Sindical de Contrueces, en Gijón

Las bases y los documentos para solicitar las ayudas se pueden consultar en la web municipal

Carlos Amado

Carlos Amado

Gijón

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:32

Comenta

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Gijón aprobó este martes, fuera del orden del día, la convocatoria de subvenciones en materia de vulnerabilidad ... en el entorno residencial de rehabilitación programada (ERRP) de la Obra Sindical de Contrueces, ligada al programa de barrios degradados, y que cuenta con financiación europea, Next Generation EU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Las bases y documentos para solicitar las ayudas están alojadas en la sede electrónica de la web municipal.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los narcos de Gijón tiroteados en Toledo habían viajado para cometer un secuestro
  2. 2 Adriana Lastra suspende su agenda por cuestiones médicas
  3. 3 Los vecinos de El Natahoyo intensifican su protesta contra el traslado del Albergue Covadonga: «Que lo lleven a Somió»
  4. 4

    Al menos tres detenidos en Gijón relacionados con el narco fallecido en Toledo
  5. 5 Rastreo en los montes de Tineo con perros y drones para encontrar a Tomasín: lleva desaparecido «días»
  6. 6 El Sporting de Gijón ya mira al mercado de invierno
  7. 7 España desconvoca a Lamine Yamal y va a la guerra contra el Barça
  8. 8 34 años sin poner rostro a un crimen: las claves de una investigación que permitió identificar a una joven avilesina asesinada
  9. 9 Fallece Tino Brugos, pionero de los movimientos sociales asturianos
  10. 10 Identifican el cadáver de una joven de 24 años a la que apuñalaron y enterraron en cal viva en Langreo en 1991

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Aprobada la convocatoria de las ayudas en materia de vulnerabilidad para la obra de la Sindical de Contrueces, en Gijón

Aprobada la convocatoria de las ayudas en materia de vulnerabilidad para la obra de la Sindical de Contrueces, en Gijón