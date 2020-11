«Aprovecharemos hasta que nos vuelvan a encerrar»

Allí donde haya mesas y bancos o praos soleados habrá gijoneses disfrutando de estos días de noviembre. El cierre perimetral del municipio, unido a que ha cesado toda actividad comercial y hostelera, ha hecho que los gijoneses busquen alternativas para disfrutar, a poder ser, en familia. Es normal que el Muro, las plazas y los parques de la ciudad sean unas de las principales opciones de expansión de los ciudadanos, pero en las últimas semanas se está viendo un creciente uso de las áreas recreativas; apesar de las llamadas del Gobierno regional a limitar al máximo las salidas.

La temperatura máxima ayer en Gijón no pasó de los 15,4 grados, pero el cielo despejado y los rayos de sol otoñales aliviaron la sensación térmica.

Áreas recreativas como las de la carbayera de Granda, El Caballón o El Tragamón estaban repletas de grupos de amigos y familias que se reúnen desde primera hora. Es más, es necesario madrugar para conseguir mesa, por lo que muchos optan por llevar sus propias mesas y sillas de cámping para disfrutar con tranquilidad. Eso sí, la distancia de seguridad se guarda a rajatabla. Siempre pendientes de no acercarse a otros y cerca del bote de gel. En El Caballón disfrutaban ayer Carmen, Ana, Maite, Mari y Belise, que «venimos equipadas ya a la hora del vermú y no nos quedamos a la merienda porque ya no hay sol». No les faltan las viandas, la sidra y el 'Isidrín'. «Desde que cerró la restauración venimos aquí o a otra área recreativa donde encontremos sitio. Hay que venir temprano para coger mesa», explica Belise. Y es que «a las doce y media ya está todo lleno. Tendrían que poner más mesas», apunta Carmen.

«Seguiremos viniendo mientras acompañe el tiempo o hasta que nos encierren en casa», indican con humor. La familia Pozuelo Díaz prefiere la carbayera de Granda. La matriarca indica que «llevamos viniendo tres semanas». «Es la manera de poderse reunir toda la familia sin peligro», entienden.

El padre apunta que «procuramos que los niños no se mezclen con nadie», al tiempo que resalta que «la ventaja es que no sales del perímetro y es muy agradable». Tal es así que piensan volver hoy.

También en Granda disfrutaron Manuela y María Álvarez y Maxi Pérez, quienes lamentan el cierre de los comercios y la hostelería. «Nosotras somos de merendero. En condiciones normales, no estaríamos aquí, porque no hay dónde ir al servicio».

Llaman a la responsabilidad de los ciudadanos y consideran que «este mes podían estar abiertas las terrazas, porque estas áreas son más para el verano».