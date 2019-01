Arbaiza: «Nunca se está a salvo con la ciberseguridad» Jornada sobre ciberseguridad en la Cámara. / J. PAÑEDA El director general de Tecteco advierte de los chantajes de los 'hackers' a las grandes empresas MARLA NIETO GIJÓN. Miércoles, 30 enero 2019, 03:47

El director general de la empresa Tecteco, Alfonso Arbaiza, aseguró ayer que «nunca son suficientes las medidas para prevenir ataques cibernéticos». Matizó, no obstante, que «medidas como actualización de software, antivirus o protección de wifi marcan la diferencia entre tener una puerta de casa normal o una blindada». En su charla en la jornada sobre ciberseguridad celebrada en la Cámara de Comercio, Arbaiza aseguró que los principales afectados siempre son las grandes empresas, donde 'hackers' no son «iluminados» sino «auténticas 'mafias' que amenazan con bloquear los sistemas y perder la información si no se les entrega una determinada cantidad económica, sobre todo en 'bitcoins'».

En cuanto a las pymes y los autónomos, puntualizó que «la probabilidad de hackeo es muy aleatoria, no es tan agresiva como en las grandes empresas». De todos modos, concluyó, «España es el noveno país del mundo en hackeo, un porcentaje muy elevado».