Vista aérea de las instalaciones de ArcelorMittal en Gijón. D. Arienza
Medio ambiente

Arcelor recogerá el agua de lluvia que caiga sobre sus instalaciones de Gijón y la reutilizará en su proceso industrial

Tramita una red de colectores y una depuradora que eviten que las escorrentías arrastren residuos a los ríos Aboño y Pinzales

Iván Villar

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:05

ArcelorMittal tramita ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico los permisos necesarios para la puesta en marcha de un sistema que permita la recogida y ... reutilización de las aguas de lluvia que caen sobre sus instalaciones de Veriña. El proyecto para autorizar estas actuaciones está actualmente en fase de información pública y la intención de la empresa es iniciar en el primer trimestre de 2026 unas obras que se prolongarían hasta finales de 2027, con la previsión de que las nuevas infraestructuras puedan ponerse en marcha en noviembre o diciembre de ese año. Se prevé la construcción de una red de colectores que recoja el agua procedente de precipitaciones en una superficie que ronda los 2,5 millones de metros cuadrados, la trate y la derive a la propia factoría, para utilizarla en sus procesos industriales. De este modo, se evitaría por un lado que toda esa lluvia, en el proceso de escorrentía, arrastre a los cauces de los ríos Aboño y Pinzales sustancias como fluoranteno o benzopireno, y por otro se dispondría de un aporte hídrico que permitiría reducir en el marco de la actividad de la empresa el consumo de agua procedente de otras fuentes como el embalse de San Andrés de los Tacones o Cadasa. La actuación también incluirá los trabajos necesarios para utilizar en el proceso industrial agua regenerada procedente de la depuradora de Villapérez de Oviedo, «reforzando de esta forma el propósito marcado de reducir el consumo de agua como recurso natural».

Te puede interesar

