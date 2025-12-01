Arcelor recogerá el agua de lluvia que caiga sobre sus instalaciones de Gijón y la reutilizará en su proceso industrial

ArcelorMittal tramita ante la Confederación Hidrográfica del Cantábrico los permisos necesarios para la puesta en marcha de un sistema que permita la recogida y ... reutilización de las aguas de lluvia que caen sobre sus instalaciones de Veriña. El proyecto para autorizar estas actuaciones está actualmente en fase de información pública y la intención de la empresa es iniciar en el primer trimestre de 2026 unas obras que se prolongarían hasta finales de 2027, con la previsión de que las nuevas infraestructuras puedan ponerse en marcha en noviembre o diciembre de ese año. Se prevé la construcción de una red de colectores que recoja el agua procedente de precipitaciones en una superficie que ronda los 2,5 millones de metros cuadrados, la trate y la derive a la propia factoría, para utilizarla en sus procesos industriales. De este modo, se evitaría por un lado que toda esa lluvia, en el proceso de escorrentía, arrastre a los cauces de los ríos Aboño y Pinzales sustancias como fluoranteno o benzopireno, y por otro se dispondría de un aporte hídrico que permitiría reducir en el marco de la actividad de la empresa el consumo de agua procedente de otras fuentes como el embalse de San Andrés de los Tacones o Cadasa. La actuación también incluirá los trabajos necesarios para utilizar en el proceso industrial agua regenerada procedente de la depuradora de Villapérez de Oviedo, «reforzando de esta forma el propósito marcado de reducir el consumo de agua como recurso natural».

La Autorización Ambiental Integrada que regula la actividad de ArcelorMittal establece condiciones relativas a los vertidos al dominio público hidráulico, esto es, los ríos y masas de agua de su entorno y fija para ello un Programa de Reducción de la Contaminación. En el marco del mismo, se acometieron actuaciones para que todas las aguas residuales procedentes del proceso industrial, las purgas de refrigeración y los propios aseos de sus instalaciones vayan al colector interceptor del río Aboño, evitando de este modo afectar a su cauce. No obstante, las analíticas realizadas en las aguas de escorrentía «evidenciaron la necesidad de realizar actuaciones complementarias», por lo que la empresa ha elaborado un programa que recoge tres actuaciones.

La primera de ella busca terminar con problemas como los posibles reboses de algunas fosas sépticas que podrían acabar en el río y que se solventarán mediante pozos de bombeo que deriven las aguas grises y las aguas fecales a las depuradoras ya existentes en la red de saneamiento de la zona. En concreto se han detectado ocho instalaciones en las que será necesaria esta solución.

Un mayor impacto pretende la segunda actuación, referente a la recogida de las aguas de escorrentía. «Es sabido que las aguas pluviales, aunque no se puedan considerar aguas residuales, son un vector contaminante de los cauces, especialmente en los primeros momentos del aguacero, durante los cuales la lluvia arrastra sólidos y otros posibles contaminantes que se han depositado sobre el suelo, especialmente en las zonas más impermeables, donde la infiltración es menor y por tanto los caudales de lluvia se convierten en escorrentía con mayor facilidad», recoge el proyecto de regeneración y reutilización 'Gijón Aguas Circular' encargado a la ingeniería Nubia.

Renaturalización de los cauces

En la actualidad la factoría de Veriña cuenta con catorce puntos de vertido de aguas pluviales a los ríos, de los cuales siete vierten al Pinzales y siete al Aboño. Para poner fin a esta situación se propone la construcción junto a estos cauces de sendos colectores, uno en la margen izquierda del Pinzales y otro en la margen derecha del río Aboño, que recogerán y transportarán mediante gravedad las aguas pluviales hasta seis estaciones de bombeo, desde donde se enviarán hacia una depuradora de nueva construcción que se ubicaría en el parque de minerales.

En ella, el agua pasará por procesos de coagulación, floculación, decantación y filtros multicapa que la hagan apta para su uso en los procesos industriales de la compañía. Aguas arriba de la depuradora también se plantea la construcción de un depósito de tormentas con una capacidad de 3.000 metros cúbicos que en caso de fuertes lluvias retendría parte del caudal para su posterior depuración, evitando de este modo el desborde sin tratar a los ríos.

La tercera actuación propuesta por ArcelorMittal es la renaturalización de los cauces de ambos ríos, con «técnicas de bioingeniería» (sustituyendo en sus márgenes los cajeros de hormigón por escolleras no hormigonadas que favorezcan una rápida colonización por parte de especies arbustivas y arbóreas de riber) y la plantación de especies autóctonas en algunas «áreas seleccionadas».