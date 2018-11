Archivan la causa de la profesora acusada de abuso sexual a un alumno

Archivan el procedimiento judicial por abuso sexual abierto a la profesora del colegio San Miguel de Pumarín por una presunta relación con un alumno de 15 años. El Juzgado de Instrucción número 2 de Gijón ha dictado el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas a la docente el pasado mes de mayo.

Según informaron desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), «aunque la magistrada, tras las pruebas practicadas vea indicios racionales de que entre ellos pudiera existir en un momento una relación de cercanía, concluye que ninguna de estas circunstancias serían suficientes para la acreditación de dicho delito de abuso sexual a un menor».

La Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría de la Policía Nacional ya había determinado en el informe remitido a la jueza que no se apreciaban indicios de criminalidad durante la investigación abierta de oficio después de que la dirección del centro educativo apartase de la docencia a la profesora. Sin embargo, semanas después, los padres del menor interpusieron una denuncia contra la profesora, lo que conllevó la apertura de las investigación en el juzgado.

«Mi relación con este menor, y con todos los que asisten al colegio, es la que puede tener cualquier persona normal y adulta, ya sea docente o no, que mantenga relaciones cordiales con quien convive. No me une ninguna relación extraordinaria con él. La relación que me une a él, al igual que al resto, es de profesora a alumno», explicó la docente, de 34 años, en una entrevista concedida en su día a EL COMERCIO. «La dirección del centro en ningún momento tuvo en cuenta mi situación, lo único que les ha interesado desde el primer momento ha sido la buena imagen del colegio», remarcaba entonces.

No se descarta que la docente emprenda ahora acciones legales contra el centro educativo. Fue apartada de las aulas el 17 de mayo a raíz de que el director tuviera conocimiento de la supuesta relación con el alumno. «El centro me insistió en que no volviese a mi puesto de trabajo, sin mi consentimiento, fue una decisión unilateral por su parte», apuntaba entonces.

Examen de las pruebas

Durante cinco meses, la jueza instructora revisó la pruebas para determinar si existían indicios de criminalidad. Para ello, solicitó un examen de los teléfonos móviles y de las redes sociales tanto de la demandada como del menor, aportado por sus progenitores, a lo que se sumaron las declaraciones de la profesora y el menor. Además, el alumno fue sometido a un examen forense para evaluar su estado psicológico. Con todo ello, la titular del juzgado de Instrucción número 2 ha determinado que no existe indicio de delito de abuso sexual.

La resolución judicial puede ser recurrida ante la Sección Octava de la Audiencia Provincial. La relación íntima de un adulto con un menor de 16 años es constitutiva de delito de abuso sexual, aunque sea consentida por ambas partes. Una reciente modificación del Código Penal elevó de los 14 a los 16 años la edad mínima para relaciones sexuales.

El colegio de San Miguel de Pumarín, de carácter concertado y en la actualidad dirigido por un religioso, sufrió una importante convulsión en el seno de la comunidad educativa con el episodio de la profesora y el adulto. Compañeros y padres de alumnos hicieron público entonces un comunicado respaldando a la profesora, a quien ahora la Justicia le ha dado la razón.