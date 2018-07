Arranca la tonada en la plaza Mayor Fernando Ruiz, conductor del Concurso de Tonada. / D. MORA La fase clasificatoria del 38 Concurso de Canción Asturiana de EL COMERCIO empieza esta tarde a las seis y media CANDELA DEL VALLE GIJÓN. Miércoles, 25 julio 2018, 02:58

El Concurso de Canción Asturiana organizado por EL COMERCIO arranca hoy su 38 edición que será celebrada en su totalidad, por segundo año consecutivo, en la plaza Mayor. A las 18.30 horas tendrá lugar la primera fase clasificatoria del certamen, en la que pondrán a prueba sus dotes folclóricas once concursantes: Germán Riera, Manuel Fernández, Sergio Menéndez, Patricia Pariente, Lucía Rodríguez, Alicia Villanueva, Guillermo Bravo, Isaac Sierra, Alba Bravo, Carlos Velasco y Manuel Arenas. Las jornadas clasificatorias acogerán hasta el lunes 30 al resto de participantes. En total, suman 60: 36 en categoría masculina, 14 en femenina y diez en 'menores de 16'. Algunos prueban por primera vez y muchos otros, veteranísimos, llevan varias ediciones a la espalda. «Cada año la participación crece. Este año el plazo de inscripción se cerró nueve días antes de lo previsto porque se completaron todas las plazas», destaca Fernando Ruiz, coordinador del certamen. No solo crece la implicación de los adultos, también la de los pequeños: «Este año participan dos más que el pasado. Se ve a la juventud involucrada en todos los concursos», explica. Es, además de implicada, una juventud atrevida: esta edición, como novedad, la organización había creado una nueva categoría, 'voces nuevas', para los mayores de 16 que no se atreviesen a dar el paso a la categoría absoluta. Sin embargo, «decidieron pasar a la máxima, con los adultos, y prescindimos de ella», anotó.

Premios el 12 de agosto

Una vez finalizadas las fases eliminatorias, los concursantes elegidos cantarán sus piezas, «algunas de composición propia», ante el entusiasta público que suele llenar la plaza Mayor, turistas incluidos, en las finales que tendrán lugar los días 3 y 4 de agosto a las 18.30 horas. El certamen llegará a su fin con la entrega de premios, que se celebrará el domingo 12 de agosto al mediodía.