Arrancan los sondeos geotécnicos para estudiar el soterramiento del tráfico en el paseo del Muro en Gijón Operarios de la empresa Inge ya están sobre el terreno con una máquina de sondeos en el entorno de la rotonda del Piles y otra de penetrómetros en la mediana verde de la zona más próxima a Eladio Carreño

Marcos Moro Gijón Jueves, 6 de noviembre 2025, 15:50

La empresa Instrumentación Geotécnia y Estructuras (Inge), adjudicataria de los sondeos para estudiar la viabilidad del soterramiento del tráfico en el Muro, ya están trabajando sobre el terreno con el posicionamiento de la maquinaria en las zonas donde van a comenzar las prospecciones. Una máquina de sondeos se encuentra ya en las inmediaciones de la rotonda del Piles para iniciar de inmediato las catas y otra máquina más pequeña, denominada de penetrómetros, estuvo haciendo ensayos ya en la mediana verde de la zona más próxima a la calle Eladio Carreño.

Según explicó el concejal de Infraestructuras, Gilberto Villoria, en una reciente entrevista en EL COMERCIO, los sondeos van a empezar en las bocacalles al Muro. Arrancarán en la zona del puente del Piles y abarcarán hasta el Martillo de Capua, siguiendo el margen de la línea de edificios, para luego volver por la mediana en sentido contrario. La empresa adjudicataria movilizará las dos máquinas anteriormente mencionadas. El proyecto incluye un total de 20 sondeos, cada uno de los cuales ocupará 3 ó 4 días y tendrá una penetración estimada de 25 metros. De esta manera, se cubrirá un total de 500 metros lineales. A fin de lograr el mayor detalle posible en los resultados, el planteamiento de estos trabajos pasa por penetrar hasta encontrar roca y profundizar a partir de ahí 3 o 4 metros.

Ensayo con la máquina de penetrómetros en la mediana verde en la zona más próxima a Eladio Carreño. Jesús Manuel Pardo

Además de todo lo anterior, se hará un estudio geofísico que consta de unos electrodos en superficie y unos geófonos que servirán para detectar fallas, oquedades y cambios litológicos. Tanto las catas como el resto de las tareas descritas se ejecutarán priorizando el descanso de los vecinos.

La realización de estos estudios, que deben dar con la solución técnica para abordar esta obra de soterramiento, se prolongarán durante cuatro meses. La tarea de la empresa adjudicataria se prolongará por tanto hasta febrero o marzo de 2026 y no será hasta entonces cuando se conozcan detalles como el coste que supondría acometer esta obra, uno de los principales compromisos de campaña de Foro pero ante la que su socio de gobierno, el PP, siempre se ha mostrado reticente. El estudio y las conclusiones del mismo serán entregadas a la Concejalía de Infraestructuras Urbanas y Rurales con diferentes propuestas técnicas para acometer un soterramiento que, en caso de ser viable, todo apunta a que no se abordaría ni planificaría en ningún caso hasta el siguiente mandato.

El estudio de viabilidad contratado por 132.337 euros debe justificar un trazado de vial soterrado técnicamente factible y con la posibilidad de incluir un aparcamiento subterráneo. Además, en él se deberán fijar las dimensiones de este nuevo vial, acotando la profundidad idónea, y las posibles afecciones a nivel freático e hidrología del ámbito, así como a las estructuras de las edificaciones colindantes. También se pide a la empresa que indique los elementos técnicos de contención más adecuados para el proyecto de soterramiento.