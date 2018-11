«Estamos en arresto domiciliario sin haber cometido un delito» Sigifredo Lena lee un manifiesto ante los presentes en el acto. / J. P. Cocemfe denuncia la falta de accesibilidad de las viviendas «que provoca el encierro de los discapacitados» V. TREVIÑO GIJÓN. Jueves, 29 noviembre 2018, 03:32

Cuando a Ananí Jain le diagnosticaron esclerosis múltiple su vida cambió por completo. El acceso a su casa se convirtió en un problema añadido en su día a día. «En el momento en el que me quedé en silla de ruedas ya no podía hacer uso por mí misma del ascensor de mi edificio. Necesitaba la ayuda de otra persona para entrar y salir». Debido a esta situación, no tuvo otro remedio que vender su vivienda e irse de alquiler a otra «en la que yo pudiera entrar y salir sin la ayuda de nadie».

Como Ananí Jain, decenas de personas discapacitadas «se encuentran diariamente con infinidad de obstáculos que impiden que puedan moverse de forma autónoma», explicó ayer Mónica Oviedo, presidenta de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) en Asturias. Ayer, la plaza del Seis de Agosto acogió el acto de reivindicación que la entidad regional celebró «para exigir el acceso universal en todos los edificios». Esta acción forma parte de una serie de movilizaciones que Cocemfe lleva a cabo por todo el país bajo el lema 'Mi casa no es mi cárcel'.

«Estamos en arresto domiciliario sin haber cometido un delito», apuntó Ananí Jain. Ella, sin embargo, se siente «una afortunada» por haber tenido la posibilidad de cambiar de domicilio. «Hay muchísima gente que, por su capacidad adquisitiva, no tiene esta posibilidad». Por esta razón, Sigifredo Lena, secretario de la entidad, exigió que «las administraciones se hagan cargo de los costes que suponen las obras de acondicionamiento de los domicilios». En este sentido, Oviedo reveló que «solo el 1% de los edificios son plenamente accesibles y seis de cada diez viviendas no permiten la entrada desde la calle al portal».

«Solicitamos las ayudas específicas en todas las comunidades vecinales, ya que actualmente solo el 10% de los edificios que realizan estas obras han obtenido una subvención para llevarlas a cabo», finalizó la presidenta de la entidad en Asturias.