Arte marcial en Poniente

Poniente se convirtió anoche en un tatami. El equipo de Gijón Karate, compuesto por el maestro Ricardo García Mendaña (7°dan de Karate) y más de un centenar de alumnos, volvieron un año más a la playa para realizar su entrenamiento para despedir la temporada. Alrededor de cien de sus alumnos de todas las edades y niveles asistieron a este entrenamiento para realizar, ante un público muy atento, diferentes técnicas de karate que no pasaron desapercibidas para los viandantes que pasaban por la zona. El evento no se vio mermado a pesar la ausencia de un gran número de jóvenes alumnos que no pudieron participar por coincidirles con sus graduaciones escolares.

El maestro Ricardo García Mendaña es el director de Gijón Karate, y está considerado dentro de esta disciplina como un referente, por su trayectoria como docente, impartiendo clases en Club Natación Santa Olaya y en el gimnasio Sport Center. Es un hombre, según sus alumnos y los padres de éstos, «muy querido y admirado» y con el que aseguran estar «muy contentos por cómo se implica en la enseñanza de los valores japoneses en los niños», además de ser «técnicamente excepcional».

Además, sus alumnos más aventajados están preparándose para examinarse de los grados a través de la 'Japan Karate Association', considerada una de las escuelas más elitistas dentro del mundo del karate.

La demostración se desarrolló en un ambiente muy singular, donde los alumnos mayores se implican y cooperan con los más pequeños, responsabilizándose de su seguridad y colaborando para que todos estuvieran dispuestos de forma ordenada.

Desafío

Al final del evento, cada alumno recibió su correspondiente certificado en reconocimiento al esfuerzo y la implicación de cada uno de ellos durante este.

«Este año ha sido una temporada muy buena para Gijón Karate, ya que los alumnos que fueron a examinarse de cinturón negro, tanto en noviembre 2018 como este pasado mes de mayo, han conseguido superar esta prueba en su mayoría», comenta Ricardo, que viajará en julio a Estados Unidos donde participará en la concentración de karate de Connecticut a la que asisten personalidades del karate de Japón de prestigio mundial, además de los maestros locales.