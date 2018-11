Arte urbano para ver con los dedos en Gijón El mural heco por el grupo de personas con discapacidad visual en el Puerto Deportivo de Gijón. / Jorge Peteiro En el Puerto Deportivo se ubica el primer mural accesible de Asturias, obra de la artista Marta Fermín y pensado para acercar el arte a las personas con discapacidad visual EUGENIA GARCÍA Miércoles, 7 noviembre 2018, 17:07

Al final del Puerto Deportivo de Gijón, próximo a la punta Lequerica, se encuentra el primer mural urbano accesible de Asturias. Obra de la artista ovetense Marta Fermín, se siente con la mirada pero también con la punta de los dedos. Y aunque se haya concebido pensando en las personas con alguna discapacidad visual, es una obra inclusiva que busca la accesibilidad universal, una yuxtaposición divisible a su vez en dos obras diferentes pero complementarias: la estrictamente pictórica y la táctil.

La propuesta forma parte del proyecto 'El arte como sistema de cambio social. Accesibilidad en el arte urbano', premiado este año en el programa de ayudas 'Tan cerca' que convocan de manera conjunta Gijón, Santander y Bilbao. La iniciativa dejará en las tres ciudades un mural artístico accesible a las personas con discapacidad visual, pero pensado para todo el mundo. «Entendemos que el patrimonio es para todos», señala María Menéndez, integrante del grupo de trabajo Dosbonobos y una de las organizadoras, como una de las premisas que fundamentaron el trabajo.

«La accesibilidad está en auge y se están haciendo avances, pero el arte que hay en la calle, el que puede abrir la puerta de los museos, nos parecía el primer paso y, sin embargo, aún no se había entrado en ello», añade. A su juicio, «la plena inclusión de todas las personas con independencia de sus capacidades físicas, sensoriales y cognitivas no solo implica que puedan disfrutar del arte sino también que puedan sentirlo como propio, recibir las impresiones del artista y transmitir sus propias emociones».

Así, en junio comenzaron un proceso de investigación, de ensayo y error, que les llevó a contactar con la Fundación ONCE para averiguar las claves del aprendizaje táctil. Querían «un mural libre, que fuera puramente arte» y no perdiera, en la búsqueda de la accesibilidad, su valor artístico. Eligieron a Marta Fermín. Una vez culminada la obra, la artista asegura que «supuso todo un reto, ya que lo pictórico tenía que tener también forma tridimensional». Y confiesa: «Me pareció terrible darme cuenta de que llevaba toda la vida trabajando sin haberme planteado esto y me lo tomé como una enorme responsabilidad».

Síguenos en: