Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro «Mi madre estaba en la cama acostada, entraron rompiendo el cristal de una puerta y desmontaron los sensores de luz», dice una vecina de Somió, donde actuaron los ladrones

Olaya Suárez Gijón Martes, 18 de noviembre 2025, 19:21

«Entraron a robar en mi casa y también en la de mi madre con ella dentro, fue un susto tremendo». Una vecina del camino de los Tulipanes, en Somió, fue objetivo el sábado por la tarde de los integrantes de la banda que en los últimos días han perpetrados más de diez asaltos en viviendas del concejo de Gijón.

«Nos fuimos de casa a las 6 y a las 8 y algo volvió mi hija y me llamó para decirme que si había dejado la habitación revuelta, estaba todo esparcido por el suelo y el joyero tirado y abierto. Ya en cuanto me lo dijo, supe que nos habían entrado a robar», relata. Los ladrones accedieron forzando una ventana del piso de arriba, directamente a la habitación matrimonial.

Fue luego, al acudir a casa de su madre, muy próxima a la suya, cuando se percató que allí los ladrones también habían entrado. Con la mujer acostada en la habitación. «Mi madre dijo que escuchó ruidos pero como nosotros entramos y salimos mucho de su casa, que creyó que era alguien de la familia», dice. Pero no. Los delincuentes rompieron el cristal de una puerta de la terraza y una vez dentro, desmontaron los sensores de detectores de luz para evitar que se activasen. «No llegaron a llevarse nada porque debieron de escuchar a mi madre y se fueron rápidamente», señala esta vecina de Somió, que agradece «la rápida actuación de la Policía y también lo dispuestos que fueron en todo momento con nosotros».

Esta misma tarde del sábado los ladrones entraron en al menos otra casa de Somió y en un chalé en la parroquia de Castiello. A esos robos se suman otros tres anteriores también en Castiello y cuatro que perpetraron en la zona de La Camocha.

Tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil han reforzado los controles y la vigilancia con vehículos camuflados para intentar identificar a los delincuentes que llevan actuando varios días en la región. Todo apunta a que podrían ser miembros de una banda itinerante especializada en robos en viviendas, que se desplazan entre comunidades autónomas cometidos sus golpes. Aprovechan las tardes, con pocas horas de luz y seleccionan viviendas en las que creen que no están los moradores.