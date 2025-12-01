Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles

Las investigaciones en torno a la oleada de asaltos en viviendas que en las últimas semanas se viene registrando en el concejo de Gijón ... y en los alrededores barajan la posibilidad de que los delincuentes estén pernoctando en coches o furgonetas para evitar alojarse en hoteles o en alojamientos turísticos para intentar pasar inadvertido. La obligatoriedad de los hospedajes de presentar los datos personales de los usuarios ante las fuerzas de seguridad motiva que en los últimos golpes a las bandas especializadas itinerantes se haya observado el mismo patrón: duermen en vehículos para intentar eludir los controles.

Así fue por ejemplo lo que hacían los integrantes de la 'banda del Mercedes', que perpetraron más de un centenar de robos en casas hace ahora justo dos años y a quien no les sirvió la táctica de no dormir en hoteles. Lo hacían en sus coches, pero no les sirvió de mucho: quinces integrantes del grupo criminal fueron detenidos meses después, la mayoría en Cataluña. Fue una compleja operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional que permitió desarticular a la banda que durante semanas causó una profunda preocupación entre los vecinos por su vertiginosa actividad delincuencial.

Las fuerzas de seguridad mantienen durante estos días el refuerzo de la vigilancia en las parroquias más castigadas: Somió, Cabueñes, Deva, Castiello y Vega, así como en las vías de entrada y salida hacia la autovía del Cantábrico, por donde, supuestamente se desplazan.

Cometen los robos en horario de tarde, principalmente entre las 6 (una vez anochecido) y las 9 de la noche. Seleccionan viviendas que creen que están vacías y acceden forzando ventanas o puertas. Una vez en el interior, registran las estancias en busca de dinero y joyas de valor que venden en el mercado negro.