Control de la Guardia Civil en La Camocha. Damián Arienza

Los asaltantes de casas de Gijón duermen en coches para evitar ser delatados en hoteles

Las fuerzas de seguridad barajan que los integrantes de la banda itinerante pernoctan en sus propios vehículos entre golpe y golpe

Olaya Suárez

Gijón

Lunes, 1 de diciembre 2025, 07:58

Las investigaciones en torno a la oleada de asaltos en viviendas que en las últimas semanas se viene registrando en el concejo de Gijón ... y en los alrededores barajan la posibilidad de que los delincuentes estén pernoctando en coches o furgonetas para evitar alojarse en hoteles o en alojamientos turísticos para intentar pasar inadvertido. La obligatoriedad de los hospedajes de presentar los datos personales de los usuarios ante las fuerzas de seguridad motiva que en los últimos golpes a las bandas especializadas itinerantes se haya observado el mismo patrón: duermen en vehículos para intentar eludir los controles.

