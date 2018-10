Asalto a mano armada en una joyería de Gijón Joyería asaltada en la avenida de la Argentina, en La Calzada. / PALOMA UCHA «Entró con gafas de sol y la capucha puesta, creí que era una broma, hasta que vi que me apuntaba con una pistola», relata la dependienta OLAYA SUÁREZ / EUGENIA GARCÍA GIJÓN. Domingo, 28 octubre 2018, 01:53

Esperó a que estuviese sola y entró en el establecimiento cuando faltaban pocos minutos para que cerrase al público. Le apuntó con una pistola y le exigió que le entregase todo el dinero que tenía en la caja registradora. La Policía Nacional investiga el robo a mano armado que tuvo lugar la tarde del viernes en una joyería de la avenida de la Argentina, en el barrio de La Calzada. El delincuente huyó con el botín antes de la llegada de los agentes.

El asalto se produjo en el establecimiento Dama, de compra-venta de piezas de oro, sobre las ocho de la tarde. «Era un hombre de 40 años, delgado y alto, entró con gafas de sol y la capucha, sacó una pistola de entre la ropa, me dijo que me callase y que le diese todo el dinero que había en la caja», explicó a EL COMERCIO la dependienta, aún asustada por el tremendo sobresalto que le tocó vivir.

«Al principio no me lo creía, pensé que era alguien disfrazado que quería gastarme una broma, cuando vi que la cosa iba en serio me puse a gritar y a decirle que por favor, por favor, bajase la pistola, me entraron unos nervios, reaccioné gritando...», relata.

La empleada pasó entonces detrás del mostrador, abrió la caja y le hizo entrega del dinero de la recaudación. «Él quería más, no le valía con lo que le daba y exigía más y más...», añade la mujer. No se interesó, sin embargo, por la joyas ni por otras piezas de valor.

Las voces de auxilio de la víctima alertaron a varios ciudadanos que en esos momentos, en plena tarde, transitaban por la acera de la avenida de la Argentina. Llamaron rápidamente a la Policía, pero cuando los agentes se personaron en el lugar a los pocos minutos, el ladrón había huido. «Salió tan tranquilo caminando por la puerta como si no hubiera pasado nada, luego por lo visto echó a correr, según me dijeron varias personas que lo vieron», comenta la empleada de la joyería, que asegura estar «bien físicamente, pero todavía bastante nerviosa, nunca piensas que esto te va a tocar a ti».

La Policía Nacional recaba testimonios y pruebas que ayuden a identificar al delincuente. Se trataría de un individuo español de mediana edad. Al parecer, esta misma semana se habría producido un intento de asalto en un kiosco del mismo barrio de La Calzada, perpetrado por un hombre cuya descripción física coincide con el asaltante de la joyería.

Alarma en el barrio

Además, el episodio se produce tan solo dos semanas después de que el propietario de un estanco, también en la avenida de la Argentina, fuera apuñalado por dos hombres en un robo con violencia. Le esperaron junto al coche que tenía aparcado en la calle México y le interceptaron cuando se disponía a subir al turismo. Durante el forcejeo resultó herido por arma blanca en una pierna.

En esa ocasión, el ataque fue obra de dos individuos de origen extranjero, lo que a priori desvincularía ambos casos, aunque ambas investigaciones continúan abiertas. En el barrio de La Calzada los dos robos con violencia han sembrado una gran alarma entre los comerciantes y vecinos.