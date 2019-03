El Chas aprueba que una sociedad gestione el club durante los próximos 45 años Un momento de la junta de accionistas celebrada ayer en el Club Hípico Astur. / Arnaldo García Solicita a cada socio una contribución de 1.750 euros para conformar un capital social que permita garantizar la viabilidad de la propuesta PABLO SUÁREZ Miércoles, 6 marzo 2019, 23:05

Una sociedad gestionará el Club Hípico Astur (Chas) durante, al menos, los próximos 45 años. Esta medida, aprobada este miércoles tras una tensa asamblea, pone fin al modelo presidencialista y descarga toda la responsabilidad y capacidad de decisión sobre un consejo de administración todavía por formar y al que los socios podrán entrar a formar parte como accionistas. De hecho, a partir del próximo lunes dará comienzo el plazo para que los socios que así lo consideren adquieran una acción o participación de esta nueva sociedad al precio de 1.750 euros, con la intención de sumar un capital social de 600.000 euros que, según Jesús Kocina, presidente del club y principal impulsor de la propuesta, permitirá garantizar la viabilidad de la entidad a corto y medio plazo.

Si como es probable, algunos socios rechazan adquirir la participación que les corresponde, el resto de miembros dispondrán de una nueva ronda para comprar más acciones. Así sucesivamente hasta lograr la cantidad fijada. De esta manera se estipula en el documento aprobado ayer por los socios y en el que se puntualiza que estos, pese a verse privados de la gestión del club, seguirán figurando como propietarios de las instalaciones, que la nueva sociedad se compromete «a conservar en buen estado».

En la misiva también se recoge que Liberbank ofrece una línea de crédito para aquellos que quieran financiar la adquisición de la acción por unos 38 euros al mes. La votación, que tuve que realizarse de forma secreta ante la reticencia de algunos socios a hacer público su voto, se cerró con 56 votos a favor, 30 en contra y 5 abstenciones. Son números que evidencian la baja participación en una asamblea donde la tensión fue en aumento, ante las dudas que suscita esta nueva era. Así lo evidenciaron algunos socios durante el tiempo de debate, que se centró en la desconfianza ante quién ocupará la presidencia y el consejo de administración de esta nueva sociedad y los posibles intereses lucrativos que, como es lógico en toda empresa, se les presuponen a estos. Impugnación de la medida.

Pese que al término de la asamblea Kocina daba el tema por cerrado, un sector de los socios no descarta impugnar la decisión al considerar que esta debería haber sido aprobada con el apoyo de, al menos, dos tercios de los socios con derecho a voto. Así se lo comunicaron al presidente de la entidad, quien, por su parte, considera que la aplicación de esos términos, recogidos en los estatutos del club, no es válida para este caso concreto.

Ajeno a esta situación, el presidente del Chas convocó para el próximo día 27 de marzo la que será la primera reunión de accionistas de la nueva sociedad que se hará cargo del club y que, tal y como viene redactado en el documento ayer suscrito, mantendrá «obligatoriamente» la hípica y el tiro. Además, también adquiere el compromiso de subrogar los actuales trabajadores y no sobur a los socios las cuotas por encima del IPC. Kocina, al que le restan unos meses para finalizar su primer mandato, defendió ayer esta opción como «la única que se me ocurre» para salvar al club de una hipotética desaparición. «Desde que asumimos la presidencia hemos cambiado la imagen del club, que ahora es solvente, y hemos conseguido que no se le deba un duro a nadie. Ahora solo nos queda profesionalizarnos y pagar los impuestos que están pendientes», consideró.