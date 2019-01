IU asegura que en 2018 no se compró ni un libro para las bibliotecas públicas I. V. GIJÓN. Sábado, 5 enero 2019, 03:15

La concejala Ana Castaño, de IU, aseguró ayer que durante todo 2018 «las bibliotecas municipales no pudieron comprar ni un solo libro, ni renovar los fondos que tienen deteriorados». Recordó que aunque la prórroga había dejado sin dotación la partida para adquirir novedades editoriales, en agosto el Pleno aprobó una modificación de 23.500 euros orientada a la compra de fondos para las bibliotecas. Pero, añadió, el contrato para el suministro de libros que se licitó en noviembre no llegó a adjudicarse. Lamentó que mientras no se adquieren nuevos títulos, se dedica presupuesto de ese área a otras actividades, como las charlas sobre el 40 aniversario de la Constitución.