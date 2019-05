Asenjo promete un «complemento de renta familiar» en la tarjeta ciudadana Mª Jesús Argüelles, Carmen Clara Cárdenas, María Mori, Germán Heredia, Ángela Pumariega, Alberto López-Asenjo, Ángeles Fernández-Ahúja, Guzmán Pendás, Rodrigo Pendueles y Javier Fernández. Detrás, Ana María de la Mota, Carmen Llanes, Francisco Alonso, Alberto Higuera, Eduardo Jiménez, Alejandro Vega, Indirath Coronado, Aurora Meana, Javier Díaz Cienfuegos, Rosa Tania Vela y Alejandro Álvarez-Sala, en el Abba. / J. PAÑEDA Dentro de su apuesta por la «economía azul» plantea que Gijón sea sede de un «centro de excelencia» de la Organización Marítima Internacional I. VILLAR GIJÓN. Sábado, 4 mayo 2019, 01:17

«Vamos a cambiar muchas denominaciones, y van a sorprender. Compromisos sociales que estamos teniendo ahora los llamaremos Complemento de Renta Familiar e irán ligados a la tarjeta ciudadana». Fue uno de los anuncios más destacados que hizo Alberto López-Asenjo durante el acto de puesta de largo de la candidatura municipal del PP, celebrada en el hotel Abba ante más de doscientos simpatizantes y con la presencia de los presidentes local (Mariano Marín) y regional (Mercedes Fernández) y de la candidata autonómica (Teresa Mallada). El cabeza de lista de los populares, recibido con el auditorio en pie mientras sonaba la sugerente voz de Barry White ('My first, my last, my everything'), también avanzó que la número tres de su lista, la exconcejala y exdiputada Ángeles Fernández-Ahúja, «trabaja en un programa específico de lucha contra la soledad de las personas mayores, que va a ser puntero».

López-Asenjo habló de un «Gijón multicolor», del que detalló «el azul de la economía ligada al mar, para que en un plazo de veinte años seamos capaces de crear 40.000 empleos solo con el desarrollo de ese sector; el verde del reciclaje, la economía circular y la lucha contra la contaminación; el naranja del desarrollo tecnológico y la innovación; y el plata de la atención a las personas mayores».

Aseguró que «el principal objetivo será asentar en nuestra ciudad el talento de la gente joven» y destacó la importancia de optar para diferentes proyectos a mecanismos de financiación de la Unión Europea «por los que ahora Gijón parecía no estar interesado». Prometió además que una de sus primeras acciones como alcalde sería «ir a Londres a hablar con la Organización Marítima Internacional para traernos aquí un centro de excelencia». Abogó además por avanzar en el concepto de 'smart city', por ejemplo «con un sistema de alumbrado que acompañe y dé seguridad por la noche, de manera que a medida que vas haciendo un trayecto las farolas se vayan iluminando a tu paso, o con otro que te permita saber en el móvil cuántas plazas de aparcamiento tienes libres en una zona».

La ZALIA, zona franca

La candidata autonómica, Teresa Mallada, aprovechó su intervención para poner deberes al aspirante a alcalde y a su equipo. «Ampliar el Parque Científico y Tecnológico, adquiriendo la finca de La Formigosa, es una decisión ineludible que tendréis que solucionar, junto al desarrollo de nuevas zonas de acumulación de talento como Nuevo Gijón y el parque empresarial de La Camocha», les dijo. También consideró que «tiene que ponerse en marcha la depuradora de la zona este». Por su parte, prometió «terminar el polígono de Lloreda, dotándolo de cuestiones tan básicas como la energía eléctrica, y dar un nuevo rumbo a la ZALIA, ahora inviable, para que sea un parque empresarial con todos los servicios y posiblemente lugar de acogida de una zona franca ligada al puerto de Gijón».