Asenjo reclama «mejorar el autobús» antes de constreñir el uso del coche

El PP se opuso en la capital de España a Madrid Central y tampoco le encuentra más sentido en Gijón. El proyecto consiste en impedir la entrada de los coches más contaminantes al centro de las ciudades para rebajar así los niveles de contaminación y forzar a los ciudadanos a usar el transporte público. «Si de lo que se habla es de que esta ciudad esté abierta a que el peatón sea el protagonista, todos estamos de acuerdo. Pero si se habla de aplicar planes de movilidad a los coches, antes tenemos que dar alternativas a los vecinos», enunció Alberto López-Asenjo, portavoz del PP.

En una entrevista en Canal 10, el edil popular aseguró que «todas las grandes ciudades europeas apuestan por el medio de transporte público, lo que supone que lo subvencionan». Por contra, en Gijón «lo desalentamos. Los autobuses no están a la altura». Para el portavoz del grupo municipal, la prioridad debería ser «que la duración de los trayectos se reduzca a la mitad, debemos dar la infraestructura para que funcione, preferencia semafórica y carriles bus para el que tenga que elegir entre el coche o el bus le merezca la pena escoger este último».

En su intervención en el programa 'La Lupa', López-Asenjo recordó que la ciudad tiene «barrios como Nuevo Roces, a los que estamos condenando a usar el coche para todo. Si les obligamos ahora a coger el autobús durante 45 minutos luego cómo les vamos a pedir que concilien». Así, reclamó que a la hora de diseñar la movilidad se tenga en cuenta el perfil de los gijoneses. «Dentro de 20 años tendremos una población absolutamente envejecida. Me resulta muy esperanzador que se piense en la gente joven, pero lamentablemente son la generación más preparada y lo que hacen es marcharse. Estamos diseñando la ciudad para la gente que se marcha y no para la que se queda. La ciudad debe ser para los ciudadanos que vivan en ella».

Dinero en el bolsillo

Crítico fue también su diagnóstico con las nuevas ordenanzas fiscales. «Que haya que renovarlas no puede ser excusa para subir tasas e impuestos», explicó a preguntas de Juan Neira. El edil del PP entiende que Gijón es «una ciudad empobrecida, con niveles de dependencia absolutamente preocupantes». En esas condiciones «no se puede decir que van a subir una tasa cinco euros porque el salario del trabajador no lo hizo igual y entonces al final lo estamos empobreciendo». Como ejemplo, puso el caso de la Empresa Municipal de Aguas (EMA). «No entiendo que si tiene beneficios deba incrementar las tasas. El ciudadano necesita el dinero en el bolsillo. No podemos aumentar el gasto público», anotó.

López-Asenjo considera que «la región de Asturias empieza a desdibujarse. No se atienden a las necesidades de la industria, los mensajes de Arcelor, Duro Felguera, las llamadas de atención de las empresas que están perdiendo competitividad no se atienden». La decisión de cerrar «preventivamente» al baño la zona más próxima al Piles le causa el mismo efecto: «Es una manera de desalentar el turismo del que tanto dependemos».

El portavoz popular llamó a huir de parches: «En política nos hemos acostumbrado a hacer marketing sin hacer gestión, y lo que requiere ahora la situación es gestión». Es lo que demanda para activar la depuradora de la zona este pero también para proyectos como los pozos de tormenta. «No se están concibiendo de manera necesaria, no diferencian aguas fecales de la de lluvia, y eso es sorprendente. Hacemos grandes obras pero con metodología anclada en el pasado», afirmó.

Balearia «es seria»

En lo tocante a la autopista del mar, el concejal del PP defendió que Balearia «es una empresa seria, pero necesita indicaciones. ¿Qué vamos a hacer con ese tráfico? ¿Lo mismo que en el pasado o nos adaptamos al momento presente?». López-Asenjo sostiene que ahí «Vigo llegó con los deberes hechos, con una conexión que parte de Casablanca, llega a Vigo, sigue con Nantes y termina en Roterdam. Necesitamos buscar esas alternativas, no podemos quedarnos en un segmento del trayecto». Galicia y Cantabria estarían «fomentando la creación de líneas, mientras nosotros seguimos discutiendo sobre una autopista que es un trayecto importante, pero que debemos de ser capaces de aprovecharlo con lo que se está haciendo en el comercio mundial».

Del panorama político, el portavoz popular asumió que «hay demasiados» grupos en la oposición y apostó por reunir al centro derecha. «Estoy convencido de que es la única manera de trabajar y ojalá podamos meter a más gente», afirmó sobre la alianza electoral entre Foro y el PP.

Tomó distancias también sobre los militantes que recogen firmas para solicitar que Teresa Mallada sea la próxima presidenta del partido en la región: «Génova ya ha dicho que sabe lo que tiene, así que lo que nos corresponde es esperar resoluciones, ser pacientes, y saber que la decisión nos vendrá dada».