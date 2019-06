El asesino del niño Borja Solar cumple los 15 años de condena y sale de prisión Un ciudadano deposita una flor en el lugar en el que fue asesinado el pequeño Borja Solar, en Isabel la Católica, en 2004. / PABLO NOSTI Deberá seguir un tratamiento ambulatorio para su esquizofrenia y permanecer bajo custodia familiar OLAYA SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 6 junio 2019, 02:23

El asesino del niño Borja Solar ya está en la calle. Ramón del Barrio ha abandonado el centro penitenciario psiquiátrico de Fontcalent, en Alicante, donde cumplió los quince años de internamiento impuestos por degollar en julio de 2004 al pequeño de seis años en el parque de Isabel la Católica. Regresa a Gijón, pero no podrá acercarse a menos de 500 metros de los familiares del niño, ni tampoco comunicarse con ellos por ninguna vía. Deberá, además, vivir bajo custodia familiar.

La Justicia le obliga ahora a recibir tratamiento ambulatorio por la grave esquizofrenia paranoide que sufre y a seguir un control exhaustivo de la medicación prescrita, un extremo que no se cumplía cuando cometió el crimen. Desde que le fuese diagnosticada la severa patología mental en 1999 hasta que en 2004 fue detenido por acabar con la vida del niño, los servicios de salud no estuvieron pendientes de su evolución. Por ese motivo, en una sentencia pionera, la Justicia hizo corresponsable al Principado del fatal desenlace y obligó al Gobierno regional a indemnizar con 70.000 euros a los padres de Borja.

Eligió a la víctima al azar y guiado, declaró, «por un mandato divino», unas voces que escuchaba y que le pedían acabar con una vida para salvar a la humanidad. Se trata de un síntoma positivo con alucinaciones muy recurrente entre los pacientes esquizoides.

Meses sin salir de casa

La tarde del crimen que conmocionó a toda una región, Ramón del Barrio salió de su piso de Conde Toreno, en El Coto, en el que vivía con su madre, portando entre sus ropas un cuchillo de grandes dimensiones. Hacía meses que no pisaba la calle, por eso su progenitora lo tomó inicialmente como una buena señal, como un signo de que por lo menos tenía ánimo para ir a dar un paseo. Nada más lejos de lo que estaba planeando y ejecutó.

Llegó caminando hasta el parque, se acercó a la zona de las pajareras donde había varios niños jugando y sin mediar palabra, sacó el cuchillo y le cortó el cuello a uno de ellos. Se fue con total tranquilidad caminando, mientras la conmoción desgarraba a los muchos que aquella tarde de verano se convirtió de pronto en un antes y un después en sus vidas. Varios testigos declararon cuatro años después en el juicio que desde entonces eran incapaces de conciliar el sueño y los que lo hacían era gracias a los fármacos. Difícil olvidar la escena y los gritos de dolor de una madre impotente al ver cómo se iba la vida de su único hijo.

Ramón del Barrio, que por entonces tenía 33 años, fue detenido pocos minutos después en la zona del 'kilometrín' por un agente del Parque Infantil de Tráfico y por uno de los guardas del recinto. Mientras, los sanitarios intentaban salvarle la vida al pequeño y atendían a los testigos que sufrieron crisis nerviosas debido a lo terrible de la escena.

En 2008 se celebró el juicio en la Sección Octava de la Audiencia Provincial. Se desarrolló a puerta cerrada para preservar la intimidad de la familia del niño y con la modalidad de jurado popular. Los nueve integrantes del jurado declararon al acusado «culpable», si bien apreciaron que había actuado con «las facultades y la voluntad gravemente afectadas» debido a la enfermedad que sufría. Fue condenado a quince años de cárcel y al pago de una indemnización de 200.000 euros a los padres del niño.

Concluido el procedimiento penal, el abogado de la acusación particular, José Joaquín García, reclamaba por la vía de lo contencioso-administrativo que el Sespa se responsabilizase de lo ocurrido. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) le dio la razón en una sentencia inédita. La resolución se apoyaba en tres pilares: «Un previo deber jurídico de actuar de la Administración, el no cumplimiento de ese deber y la no concurrencia de fuerza mayor que impida cumplir ese deber». Con estos argumentos rebatió los planteamientos esgrimidos por la Administración en su defensa y que se basaban en que en ese tiempo que transcurre entre 1999 -el diagnóstico- y 2004 -el del crimen-, «no hubo constancia alguna de comportamiento agresivo o de peligrosidad para terceras personas». Hacía además referencia a los límites que suponen en sí mismos el libre consentimiento del paciente para ser o no medicado y atendido y la proyección hacia el pasado de unos hechos sobre los que niegan toda relación de causalidad entre el diagnóstico y el crimen.

El Supremo ratificó la sentencia del TSJA y respaldó la condena al Principado por una desatención a un enfermo mental. La libertad de Ramón del Barrio sí supone ahora que deberá ser sometido a un control periódico para evaluar su estado y corroborar que sigue la medicación pautada. Aunque ya es tarde.