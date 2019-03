«Con el conocimiento y el asesoramiento adecuado la venta de una casa tiene más posibilidades de éxito»

COMPRAR, VENDER, ALQUILAR. Look & Find Gijón presta un servicio inmobiliario integral, que incluye la valoración del inmueble, campaña de promoción, así como todas las labores de gestión comercial y negociación PUBLIRREPORTAJE Viernes, 15 marzo 2019, 13:09

El actual mercado immobiliario exige conocimiento, transparencia y seguridad. Cualidades que reúne Look & Find, la Primera Red española de oficinas inmobiliarias creada con una filosofía muy clara: compartir operaciones que permitan ofrecer al cliente un servicio profesional, homogéneo y diferencial.

Verónica García, gerente de la oficina que la agencia inmobiliaria dispone en Gijón, explica los servicios que presta en la compra, venta y alquiler de inmuebles.

-Cuénteme la historia de Look & Find Gijón.

-Look & Find se creó en 1987 fruto de la unión de más de setenta profesionales inmobiliarios que vieron en la colaboración la mejor fórmula para conseguir el éxito. Han pasado ya más de 30 años y en Look & Find seguimos fieles a nuestros orígenes. Look & Find Gijón se formó desde sus inicios, con un know how en continua evolución y un equipo humano que trabaja cada día con el objetivo de seguir siendo referencia en la intermediación inmobiliaria en España.

-¿Por qué cree que les contratan los clientes?

-Porque en Look & Find encuentran un equipo que combina experiencia y capacitación, un método de probado éxito y miles de clientes satisfechos que son nuestro mejor aval. En Look & Find Gijón nuestros clientes tienen un asesor inmobiliario que les acompaña durante todo el ciclo de venta de su propiedad, hasta el cierre de la misma en notaría; incluso un servicio postventa para garantizar que vendedor y comprador quedan satisfechos. Así lo corroboran nuestros clientes, a quienes mantenemos informados de cómo marcha el proceso en todo momento, resultados y gestiones que realizamos.

-¿Qué es lo primero que hacen cuando les llega un cliente que quiere poner a la venta un inmueble?

-Lo primero, hacemos una valoración profesional del inmueble para orientarle en el precio de venta en el mercado. También es importante revisar toda la documentación legal para asegurarnos de que esté todo en orden antes de ponerla a la venta. Hay muchos detalles que conviene tener en cuenta para evitar sorpresas de última hora. De hecho, nuestros clientes reciben asesoramiento jurídico durante todo el proceso.

-¿Cuál es la clave para vender un piso en el actual mercado inmobiliario?

-La clave está en un conjunto de acciones bien definidas. Desde una valoración real del precio del piso a un buen plan de marketing personalizado, que ayude a presentar la propiedad de la forma más atractiva para destacar entre las de su competencia. Y por supuesto, la difusión, porque no todos los inmuebles se comercializan con la misma estrategia. Detrás de cada propiedad hay una promoción en el mercado, en la bolsa inmobiliaria MLS y en diversos portales inmobiliarios.

-¿Cuáles son los errores más frecuentes que suelen cometer los particulares a la hora de poner en venta una vivienda por su cuenta?

-Lo más habitual es sacar la casa a la venta a un precio no adecuado al mercado actual, lo que puede suponer una pérdida de tiempo y dinero. Por otra parte, el desconocimiento de la parte legal y administrativa que implica todo el proceso de compraventa puede generar inseguridades o contratiempos para comprador y vendedor; sin contar la falta de experiencia en la promoción, la comercialización y la negociación para el cierre de una venta, que en la mayoría de los casos son la causa de que se alarguen los tiempos de venta, se devalúe la vivienda o fracase la venta.

Vender una casa es una operación comercial muy importante. Ponerse en manos de un profesional inmobiliario que gestione la compraventa y aporte seguridad jurídica a la transacción siempre será una garantía. En Look & Find Gijón además contamos con cartera de compradores que multiplica las posibilidades de venta y reducen considerablemente el tiempo de venta. Con el conocimiento y el asesoramiento adecuado, la venta de una casa tiene más posibilidades de éxito.

-¿Es un buen momento para vender?

-Sí. Es buen momento ya que el mercado se encuentra en un buen momento, en 2018 ha mantenido un ritmo ascendente que continuará en 2019. La tendencia al crecimiento de estos últimos años no se va a detener ya que la recuperación económica parece que se afianza y la demanda de pisos no para. Por otro lado los bancos han aumentado notablemente la concesión de hipotecas, mejorando las condiciones de las mismas, lo que hace que más compradores puedan optar a la compra de una vivienda. Todo ello favorece que se incremente el número de operaciones.

-Y desde el lado del comprador, ¿cómo ayudan a las personas que están buscando una vivienda?

-Le orientamos en el complicado proceso de selección, acompañándole en las visitas, para ayudarle a conocer no sólo la casa sino también el entorno. Negociamos la mejor oferta y acordamos todos los detalles relacionados con la entrega de la vivienda. Además, disponemos de acuerdos con entidades financieras para ayudarle a conseguir la financiación y agilizar el proceso de compra.