La Asociación de Operaciones Especiales rinde tributo a dos de «nuestros guerrilleros» El presidente de la COE 72, César García, junto a Ángel González, 'Gelito', y su mujer. / FOTOS: TAREK HALABI Vicente Bravo y Manuel Pérez recibieron una emotiva despedida, y el veterano Ángel González, 'Gelito', entregó un regalo a la asociación MARLA NIETO GIJÓN. Domingo, 24 noviembre 2019, 01:44

«Asturias es la tierra de las 'boinas verdes' y los guerrilleros», aseguró el presidente de la Asociación de Veteranos de la Compañía Militar de Operaciones Especiales 72 (COE 72), César García. Como cada año, los componentes de este grupo de soldados de élite del Ejército español se reunió para celebrar su tradicional comida, en el restaurante Quinta del Ynfanzón. Fueron alrededor de 110 socios que llegaron desde muy diversas partes del país: Málaga, Granada, Tarragona, Bilbao, Teruel, Extremadura, Palencia, Guadalajara, Santander, Galicia y León.

La COE 72 cumple ya los 54 años de vida y en esta edición los celebró con una sentida despedida a dos figuras de vital interés para el colectivo: «Por un lado, queremos rendir un homenaje al coronel delegado de Defensa en la reserva, Vicente Bravo Corchete; y, por otro, hacemos un reconocimiento al coronel jefe del Regimiento Príncipe, Manuel Pérez. Ambos abandonan la región» por motivos profesionales, explicó el presidente.

Bravo aseguró que su trabajo en la delegación «ha sido muy agradable». Según contó quien fuera delegado de defensa, «he conocido a gente muy válida tanto intelectual como profesionalmente. Intento apoyar este tipo de asociaciones que quieren recordar y exponer los valores que se les enseñó».

Por su parte, Pérez afirmó sentirse «muy contento» de que se hayan acordado de él: «Los guerrilleros somos todos gente muy agradecida, y ellos me muestran su cariño porque yo les he facilitado su labor como asociación dentro de las posibilidades que el Regimiento Príncipe me lo permite, Los que hemos llevado la 'boina verde' en el corazón hacemos lo que sea para apoyarlo».

Antes de empezar la comida, César García repasó las muchas actividades que la asociación celebra a lo largo del año. Y uno de los veteranos, Ángel González, más conocido por todos como 'Gelito', entregó unos esquís como obsequio a la COE 72. 'Gelito' fue Premio Nacional de Deporte, director de la Escuela de Esquí de Pajares y uno de los primeros profesores de la Escuela Militar de Montaña, así como examinador nacional, entre muchos otros cargos.

Recientemente sufrió un ictus que, como él mismo manifestó, le hizo pasar «de galgo a podenco», pero, dijo, sus compañeros le motivan para seguir adelante. Acompañado de su mujer, dejó claro que el regalo que les dio «no es para que me recordéis, sino para que quede constancia de mi paso por la COE 72. Que sepáis que aquí tenéis un compañero, porque todos vosotros me habéis demostrado serlo conmigo. Siempre me he sentido arropado».