«En Asturias tenemos buena política ambiental, pero directrices antiguas» Santos Tejón, Leví Pérez, Eugenia Suárez, Cristina Álvarez y José Baños, durante la inauguración de la jornada en el paranifno de la Facultad de Comercio Jovellanos. / JORGE PETEIRO Jorge Olcina pronunció una conferencia en la que habló de «crisis y emergencia climáticas» y de un «aprovechamiento político» del tema SUSANA D. TEJEDOR GIJÓN. Sábado, 28 septiembre 2019, 02:23

La jornada de celebración del Día Mundial del Turismo, que tuvo lugar en el paraninfo de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 'Jovellanos', se convirtió en una defensa de la lucha contra el cambio climático. Bajo el epígrafe 'Turismo y Empleo: un futuro mejor para todos', se insistió en la necesidad de cambiar los modelos de energías renovables, en la falta de consenso entre los países para llegar a acuerdos razonables urgentes y en las consecuencias que está trayendo el cambio climático.

La sesión inaugural contó con la participación de Eugenia Suárez, vicerrectora de Acción Transversal y Cooperación con la Empresa de Universidad de Oviedo; Leví Pérez, decano de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales 'Jovellanos'; Cristina Álvarez, directora de Área de Marketing de la Sociedad Pública de Gestión y Promoción Turística y Cultural del Principado; Santos Tejón, concejal delegado de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio Local del Ayuntamiento de Gijón, y José Baños, director de la Cátedra Milla del Conocimiento: Xixón Sostenibilidad.

«En la Facultad tratamos de impulsar un ecosistema vinculado al turismo, una apuesta en la que se han de implicar empresas y la administración», señaló Leví Pérez.

José Baños, por su parte, puso de manifiesto la necesidad de fomentar foros de opinión. «Hay que repensar algunas actuaciones empresariales y económicas en un entorno adecuado al sector del turismo», y anunció que entre las próximas actividades de la cátedra habrá un seminario que incidirá en la influencia del cambio climático sobre la demanda turística, así como otro de turismo de calidad. Cristina Álvarez manifestó que «el 11,5% del empleo regional está vinculado a este sector que crea un empleo en Asturias con mucho valor: sin diferencia de géneros y sin diferencia de edad. Además, hay una transversalidad que implica al mudo rural y al urbano».

Tejón dijo que el propósito del Ayuntamiento es «fomentar un turismo de calidad, acercarlo a los visitantes e integrar gastronomía, cultura y deporte». Mientras, la vicerrectora hizo una llamada de atención: «Estamos hipotecando el futuro de los jóvenes».

Pérdida de confort

«El cambio climático no es una cuestión de creencias sino de vivencias y los datos ya son evidentes». Así de contundente se mostró Jorge Olcina, catedrático de Análisis Geográfico Regional en la Universidad de Alicante, que pronunció la conferencia 'La planificación territorial como herramienta para el desarrollo sostenible del turismo en el contexto del cambio climático'. Hay, dijo, hay países en los que se está pensando en cómo planificar el territorio a causa del cambio climático. Olcina insistió en que éste «va a suponer una pérdida de confort con la subida de temperatura. ¿Las soluciones? Más zonas verdes, zonas de sombreado, parques, transporte sostenible y una edificabilidad aclimatada». De todas formas, hay un cambio en la sociedad: según un informe, en 2019 el principal problema que la sociedad detectaba era el cambio climático; en 2012, la sociedad española estaba desinformada y poco concienciada. «Seguimos siendo un país muy vulnerable y los gobiernos autónomos, según de qué signo sean, apuestan o no por adoptar medidas. Además, puntualizó que «ya no se habla solo de cambio climático sino de crisis climática y de emergencia climática; hay un aprovechamiento político del tema. En Asturias estamos muy bien en materia de política ambiental, pero es necesario mejorar la ordenación del territorio; hay que aprobar nuevas directrices porque las vigentes son ya antiguas y han quedado desfasadas». Sobre las energías renovables, insistió en que «hay que cambiar los modelos y se necesitan políticas adecuadas, pero no hay consenso. Hay países que nunca van a querer». Para finalizar se celebró la mesa redonda 'Sector MICE Asturias'.