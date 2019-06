Asturias Laica apoya la ausencia de la alcaldesa en la bendición de aguas E. C. GIJÓN. Jueves, 20 junio 2019, 01:48

La asociación Asturias Laica ha manifestado su respaldo a la decisión de la alcaldesa de Gijón, Ana González, de no participar en el rito de la bendición de aguas el día de San Pedro y ha lamentado las críticas vertidas al respecto desde algunos grupos de la oposición. En concreto, apunta a las declaraciones realizadas sobre este asunto por el portavoz municipal del PP, Alberto López-Asenjo, quien señaló que «quien no respeta a sus tradiciones no se respeta a sí mismo».

Asturias Laica considera que «esa afirmación tan rotunda nos obligaría a seguir realizando ejecuciones en la plaza pública, a mantener a la mujer como 'ángel del hogar', a negar el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y a la renuncia a un sinfín de derechos civiles que se han ido conquistando con la superación de tradiciones». Añade que el acto de las bendición de aguas es «una costumbre cambiante de fecha y justificación, cuyo formato actual es relativamente reciente».

Sobre la presencia de autoridades públicas en actos religiosos, la asociación considera que «con una sociedad multicultural, en una gran parte secularizada y aconfesional por su Constitución, lo único verdaderamente coherente para que representen a toda la ciudadanía es aplicar el mandato del Tribunal Constitucional, que dice que 'el Estado se prohíbe a sí mismo cualquier concurrencia en calidad de sujeto en actos o actitudes de signo religioso'».